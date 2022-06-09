營建成本走高 北台灣1字頭房價區快速消失中

市調機構統計，北台灣至 5 月止各行政區新建案 1 字頭房價區快速消失，只剩下 2 個區域還找得到，比去年驟減 4 個。住展研發長何世昌表示，預估今年下半年可能只會剩下 1 個，主因是營造成本水漲船高轉嫁至房價，以致於低單價區域漲幅比市中心來得大。

據住展統計，2018-2020 年北北桃竹新建案房價 1 字頭區域還有 13、14 個，但到了 2021 年，營造成本飆漲、缺工與通膨等因素愈演愈烈，建商普遍將增加的成本轉嫁至房價上，使 1 字頭房價區大量減少至 6 個。

今年前 5 月遇到本土疫情大爆發，1 字頭房價區仍快速消失，只剩下新竹縣關西、湖口兩個地方新建案還找得到 1 字頭。何世昌指出，今年 1-5 月，湖口新案成交均價約每坪 19.6 萬元，距離 2 字頭只剩臨門一腳，預期下半年就會跟 1 字頭說再見了；湖口房市多仰賴在地人與工業區員工買盤，外來客極少，往年價格變動幅不大，但受到新竹房價飆漲帶動而出現跟漲效應。

另外，關西今年前 5 月新建案成交均價約每坪 16.4 萬元，預期到今年下半年，關西將是北北桃竹唯一新建案房價 1 字頭的區域。由於關西房市較為封閉，外來客買盤比例極低，且因位置較偏、各項機能相對不足，而在地需求偏低，房價上漲力道較弱。

住展指出，進一步觀察四個在今年告別 1 字頭房價區，即桃園觀音、楊梅，以及新竹縣新豐、寶山，四個區域今年前 5 個月新建案房價漲幅都高達雙位數；其中，觀音漲約 15％、楊梅漲約 18％、新豐漲約 21％，而寶山漲幅竟高達驚人的 31％。

新竹寶山雖然是竹縣偏鄉，但在台積電 (2330-TW) 進駐設立研發中心和先進製程廠之後，宛如脫胎換骨般躍進，房價價短短不到半年時間大漲逾 3 成，而且漲勢似乎還沒有煞車的跡象，預期漲勢會延續至第三季。

何世昌認為，購屋族若預算有限，還是得把握機會，到極少數 1 字頭、或 20 萬出頭的蛋白區購屋；雖然這些區域因部份條件不佳而使得房價偏低，但若遇到民間大廠進駐投資、或者政府重大建設垂青，甚至是什麼都沒有、單純跟著高價區上漲，其漲幅頗為可觀，購屋族若能早點買，既能早點一圓成家夢，還可能能賺到增值空間。

資料來源：住展 今年為 1-5 月均價