〈房產〉一宅納多戶比例台北市最盛行 學區、社會福利考量掀寄戶潮

據內政部不動產資訊平台統計，2022 年第一季全台計有 728 萬戶房屋設有戶籍，一宅一戶比例高達 83.4%，另有 16.6% 屬於一間房屋有多戶戶籍狀態；六都之中，一戶一宅比例都在 82.5% 以上，只有台北市不到 8 成，有將近 2 成的房屋設有戶籍的數量在兩戶以上，研判應該與北市高房價、學區與條件較佳的社會福利有關。

信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德表示，台北市因為房價水準較高，可能有些新婚夫妻結婚，在買到自己房子之前，會把戶籍先放在原生家庭中，另外，台北市因為資源較多，有些在台北上班但住外縣市的家長，也會因為學區因素，寄戶口在學區之內，同時過去幾年台北市的社會福利一直都比鄰近區域佳，有些規劃要領取補助的，也會提早將戶口遷到台北市中，都可能導致北市出現一宅多戶的現象。

今年第一季統計資料顯示，全國設有戶籍住宅平均戶數為 1.23 戶，其中北市數量最高，平均每宅有 1.29 戶，其中北市有 79.3% 屬於一戶一宅，比例是六都最低，2 戶一宅比例則為 16.23%，六都最高，3 戶一宅比例為 3.42%，同樣也是六都最高，四戶一宅與五戶一宅比例都是北市居冠，反映北市多戶一宅現象相對其他區域更為普遍。

曾敬德指出，跨出北市房價就相對親民，近年北市以外的區域同樣有許多新學校成為明星學校，但通常有需求的家長可能就直接買在學區內，另外北市以外區域，可能成家後購買自己房子的壓力較輕，也會產生分戶遷出的現象，而這幾年各縣市政府的社會福利差距也逐漸拉近，都可能是一宅多戶數量較少的原因之一。