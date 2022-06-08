統一集團加碼統一國際大樓商場 累計持分達61.49%

統一 (1216-TW) 董事會今 (8) 日決議，以旗下統一國際大樓處三個辦公樓層與 30 個停車位，折算金額為 58.96 億元，買下環泥建設及坤慶國際手中統一國際大樓商場約 22.98% 持分，統一企業在國際大樓商場的持分達 49.55%，集團持分則達 61.49%。

今天協議移轉的統一國際大樓商場的 22.98% 持分，分別由環泥建設持有 16.57% 持分及坤慶國際開發持分 6.42%，移轉交換統一國際大樓處三個辦公樓層與 30 個停車位，折算金額為 58.96 億元，地產業者透露，環泥建設事先也向國際商仲業者諮詢過在信義計畫區的此一北市商業、辦公重心區域，持有何種資產較有利，今天雙方已達資產交換協議。

北市信義計畫區的的商辦資產空置率低，且無頻繁移轉的狀況，租金也在走高，商仲業者指出，環泥建設及坤慶國際開發，移轉交換統一國際大樓處三個辦公樓層與 30 個停車位，也屬信義計畫區罕見的大面積商辦地產移轉案。

今天之前，統一集團旗下有統一、統一超 (2912-TW) 及統一國際開發對於統一國際大樓商場的持分，今天資產交換前合計 38.51%，加上新加入的 22.98% 持分，等於統一集團持有統一國際大樓商場的持分已達 61.49%。