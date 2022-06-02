〈房產〉重大投資帶頭衝 高雄、台中房貸增幅犀利

房仲業者根據聯徵中心最新統計發現，依房貸擔保品所在地區別下的新增授信人數與金額，在 2021 年與 2019 年疫情兩年間，高雄與台中新增人數和新增金額都是最多，其中高雄人數增加 1639 人，台中市人數增加 1353 人，傲視全台。

在房貸授信餘額上，高雄市增幅為 1.21 倍，台中市增幅為 60.4%，表現也突出。

住商不動產企劃研究室資深經理徐佳馨表示，疫情期間游資充沛，積極轉進房市，具有價差的低價區持續加溫，也讓長年漲幅相對低的中南部，感受前所未有的市場熱度。

徐佳馨指出，從人數來看，期間高雄市增加 1639 人，台中增加 1353 人，遠遠多過新北市的 991 人，貸款人數多自然就會讓房貸授信餘額增加，在 2019-2021 年期間，高雄市受惠於台積電 (2330-TW) 設廠話題，台中市在重大建設加持下，交易火紅，除成屋交易外，預售屋陸續交屋，也都是放貸金額和人數暴增的重要因素。

值得注意的是，北市不增反減，雖然房貸授信餘額還增加 5.5%，不過總金額已經被高雄超車，徐佳馨分析，北市近年房價與生活消費高，已經迫使不少買方出走，加上土地釋出少，供給也有限，更使得買氣受到壓抑，相較於其他地區的火熱，此消彼長更為明顯。

大家房屋企劃研究室副理郎美囡指出，在疫情期間由於全球量化寬鬆，加上股市表現突出，資金流向資產明顯，台灣這兩年又有園區話題，加上資金潮轉進還有差價的中南部，都讓中南部房市因之沸騰，中長期來說，政府打房方向不變，加上美國帶頭資金收水，市場想要複製過去的狀態，難度很高。