〈房產〉調查：民眾房地產購買信心已受影響 充沛資金仍是支撐

中央大學台灣經濟發展研究中心今 (2) 日發布 5 月消費者信心為 67.81 點，較上月下跌 3.96 點，其中「購買房地產時機」指標為 111.1 點；「未來半年購買耐久性財貨時機」指標的調查結果為 114.8 點，從分數下降幅度來看，民眾在耐久財及房地產購買信心已受影響，但市場資金充沛、產業回流，仍可支撐房市。

台灣房屋首席副總裁周鶴鳴表示，「房地產購買時機」指標，本月調查結果 111.1 點，與上月相較下跌 5.25 點，5 月小跌屬短期信心不足，長期房地產指標仍然超過 100 以上，屬於正面預期，顯然通膨脹貨幣貶值的心理影響，房地產還是重要的選項之一。

周鶴鳴分析，台灣房市當前主要是國內疫情升溫、國際局勢不明的影響，短期客戶看屋量大幅減少，但現階段願意出來看屋的客戶屬於有較強烈的需求，成交率反而提高，近年房價漲幅大對首購影響較大，但對換屋族群影響不大。

雖有疫情影響，但長期置產客群仍然有一定的需求，周鶴鳴表示，有三大關鍵包括疫情趨緩、戰爭會結束、市場資金熱錢相對過往仍很多，短期預售屋投資客退場，部分資金長期規劃，轉向保值、收益產品，產業回流台灣，基本面看多未變，工業地產、商用不動產需求仍高。

台灣房屋集團趨勢中心協理江怡慧表示，以房市供給面來看，台灣經濟研究院 4 月份公布營建業營業氣候測驗點為 96.1 點，較上月 105.34 點下跌 7.85 點，呈現連續第三個月下滑走勢且為 2020 年 7 月以來新低點。根據中央銀行 4 月份統計數據，象徵建商推案信心的建築貸款餘額續創歷史新高，較去年同期提高 13.3%，但相較於去年成長幅度，建築貸款年增率增幅已明顯趨緩，主要受到央行針對土地限貸與嚴格控管成數等相關政策、營建成本居高不下等因素影響，使得建商推案態度轉趨審慎。

江怡慧說，短期物價膨脹壓力難解與經濟成長表現下修，影響民眾實質購買力、家庭所得與財富、就業狀況以及建商推案態度，預期民眾未來半年購屋意願較去年保守，自住需求將不排除遞延。