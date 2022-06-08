雪佛龍CEO：燃料價高漲 反而恐拖緩能源轉型

雪佛龍 (CVX-US) 執行長 Michael Wirth 周二 (7 日) 表示，歐洲計劃加倍使用再生能源，以因應燃料成本上漲，但此舉恐產生意想不到的短期影響，即推漲再生能源價格，並減緩能源轉型。

「能源轉型需要大眾支持，但弔詭的是，如此一來恐削弱大眾支持。」Wirth 說。

企業對化石燃料項目的投資不斷下降，全球燃料價格持續飆升，今年再加上俄羅斯入侵烏克蘭後，其能源產品遭制裁，加速燃料上漲。

汽油和柴油價格是全球各國選舉主要議題，包括今年稍晚的美國國會選舉和巴西總統競選。

Wirth 表示，美國柴油價格在每加侖 6 美元、天然氣價格接近每百萬 Btu 10 美元，油價居高不下的期間越長，越可能對決策者產生政治影響。

「我最擔心的事就是，高價時期會讓選民開始認同喊出能源轉型口號者。」Wirth 說。

在太陽能和風力等再生能源的規模足以取代傳統化石燃料之前，他呼籲決策者應該制定削減碳排放量的獎勵政策，而不是限制石油和天然氣供應。

Wirth 認為，美國應該比照歐洲推出碳定價機制。「為碳定價是創造價格訊號的簡單方法，這樣就能創建一套可以調動資本的商務模式，我們得靠政治實現某種商業框架。」