〈能源盤後〉汽油飆新高 但上海又封控 原油承壓小跌

汽油期貨價格周四 (9 日) 飆漲，再創歷史新高，而原油期貨價格在觸及 3 個月高點後小幅下跌。

能源商品價格

7 月交割的 WTI 原油期貨價格下跌 60 美分或 0.5%，收每桶 121.51 美元。

8 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 51 美分或 0.4%，收每桶 123.07 美元。

WTI 原油期貨和 Brent 原油期貨周三均創 3 月 8 日以來最高收盤價。

7 月交割的汽油期貨價格上漲 1.3%，收近每加侖 4.2762 美元。

7 月交割的熱燃油期貨價格上漲 2.1%，收每加侖 4.4037 美元。

7 月交割的天然氣期貨價格上漲 3% ，收每百萬 Btu 8.963 美元。

市場推動力

分析師表示，美國強勁的汽油需求仍是原油期貨的推動力。美國能源資訊署 (EIA) 周三公布，上周 (6/3) 美國汽油庫存減少 80 萬桶，儘管油價創下歷史新高，但隱含的需求卻大增。

隨著美國夏日駕車旺季到來，石油產品庫存緊繃可能仍是原油價格支撐力。

Oanda 高級市場分析師 Edward Moya 報告指出：「原油出現的任何疲軟都可能是短暫的，因為這將是有史以來最繁忙的駕駛季節之一。即使汽油價格邁向每加侖 6 美元，大眾壓抑已久的度假和旅行需求也會被優先滿足，對原油的需求也將保持強勁。」

然而，分析師將原油期貨價格壓力部分歸因於上海重啟封控。本周稍早上海甫解封，閔行區又宣布 11 日起恢復封控，以「鞏固疫情防控成果、控制疫情風險。」

天然氣期貨交易震盪。本周初收登近 14 年高點的天然氣，周三收低，係因 Freeport LNG 營運的德州 LNG 出口設施爆炸起火，消息傳出後，天然氣價格下跌，因市場認為大火削減了出口需求。該設施的天然氣日產能為 20 億立方英呎，約佔美國產能 2%。

然而，在 EIA 周四公布天然氣庫存報告後，天然氣期貨又反彈大漲。EIA 公布，上周天然氣庫存增加 970 億立方英呎，符合《華爾街日報》調查的分析師預期。這使天然氣庫存量較 5 年均值低了 3400 億立方英呎。

