〈能源盤後〉高價仍擋不住汽油需求 原油漲破120美元 創3個月高點

原油期貨價格周三 (8 日) 上漲，紮實突破每桶 120 美元關卡，收登 3 個月高點，係因庫存數據顯示，即使油價創歷史新高，汽油需求仍未降溫。

能源商品價格

7 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 2.70 美元或 2.3%，收每桶 122.11 美元，為最前月契約自 3 月 8 日以來最高收盤價。

8 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 3.01 美元或 2.5%，收每桶 123.58 美元，同為 3 月 8 日以來最高收盤價。

7 月交割的汽油期貨價格上漲 1.5%，收近每加侖 4.2219 美元，距離 6 月 3 日達到的史上高點僅落差 0.7%。

7 月交割的熱燃油期貨價格下跌 0.2%，收每加侖 4.3143 美元。

7 月交割的天然氣期貨價格下跌 6.4% ，收每百萬 Btu 8.699 美元。周一 7 月天然氣創最前月契約自 2008 年 8 月 1 日以來最高收盤價。天然氣疲軟歸因於德州液化天然氣出口終端的火災。

市場推動力

美國能源資訊署 (EIA) 周三公布，上周 (6/3) 美國原油庫存減少 200 萬桶，汽油庫存減少 80 萬桶，蒸餾油庫存增加 260 萬桶。

根據 S&P Global Commodity Insights 調查，分析師本預期美國原油庫存將減少 290 萬桶，汽油庫存增加 200 萬桶，蒸餾油庫存增加 80 萬桶。

Kpler 美洲首席石油分析師 Matt Smith 表示：「煉油活動增加，以及東海岸進口強勁，這些仍無法阻止汽油庫存下降，係因隱含需求躍升至今年以來最高的單周紀錄。」

這種需求伴隨著汽油價格創下歷史新高，並在期貨市場接近歷史高位。

Smith 指出，東海岸的汽油庫存急需增加，自去年 7 月夏季駕駛旺季以來，進口量首次超過 100 萬桶 / 日。與此同時，由於煉油廠開工增加和隱含需求下降，蒸餾油庫存增加。

周二晚間美國石油協會 (API) 公布，上周 (6/2 止) 美國原油庫存約增加 185 萬桶、上周汽油庫存增加 182 萬桶、蒸餾油庫存下降 338 萬桶。

德國商銀大宗商品分析師 Carsten Fritsch 指出，裂解價差周二收窄，可能反映 API 數據，但仍接近創紀錄水準。(裂解價差是每桶石油與可從中提煉的產品之間的價差。)

他指出，3-2-1 裂解價差在本周初為 62.50 美元，但周二下降至每桶 56.50 美元。(3-2-1 裂解價差是美國煉油廠將 3 桶 WTI 轉化為 2 桶汽油和 1 桶柴油產生的營收。)

全球最大的商品交易公司之一 Trafigura 的執行長 Jeremy Weir 警告，原油價格可能達到每桶 150 美元，並恐呈「拋物線」走勢，對全球經濟前景構成威脅。

Fritsch 提到，挪威海上石油工人下周將進行罷工活動，這可能也讓原油找到支撐力，因為挪威是俄羅斯以外最重要的歐洲石油和天然氣生產國。

周日起挪威 7500 名海上石油和天然氣工人中的 845 人將進行罷工，可能對石油產量產生有限的影響，而由於俄烏戰爭和工會，對歐洲局勢敏感的天然氣產量不會受到影響。

本周初收登近 14 年高點的天然氣，周三早盤上漲，但最終收低，係因 Freeport LNG 運營的德州 LNG 出口設施爆炸起火，消息傳出後，天然氣價格下跌，因市場認為大火削減了出口需求。根據報導，目前火勢已撲滅，且無人員傷亡。

Freeport LNG 發言人沒有立即回應置評請求。