PC前景疲弱 大摩調降戴爾和惠普評級和目標價

摩根士丹利看空個人電腦 (PC) 的銷售，調降戴爾科技 (DELL-US) 和惠普 (HPQ-US) 的股票評級，兩支股票周四 (31 日) 在盤前交易中走低。

大摩分析師伍德林 (Erik Woodring) 將戴爾的評級從「加碼」調降至「持平」，並將惠普的評級從「持平」調降至「減碼」；並指出根據過去幾個月收集的數據，讓該公司對今年年底前的 IT 硬體前景「愈來愈謹慎」。

伍德林在給客戶的報告中寫道：「我們預見硬體預算下修的風險、硬體獲利修正達到頂點，以及進一步多重壓縮的可能性越來越大，這在過去歷史上往往導致 IT 硬體表現不佳。」

伍德林還調降了這兩支股票的目標價，將戴爾從 66 美元調降至 60 美元，將惠普從 34 美元調降至 31 美元。

這位分析師補充說，由於新冠疫情，在過去 2 年「高於趨勢的成長」後，隨著供應改善和需求開始正常化，PC 和消費硬體支出可能會受到壓力，並預計 PC 銷量將年減 6%，與之前成長 4% 的預期相反。

戴爾股價在盤前交易中下跌逾 3% 至 52.53 美元，而惠普股價下跌近 4% 至 37.31 美元。

今年以來，戴爾股價已下跌近 4.5%，而惠普則是上漲逾 2%。

伍德林指出，雖然企業 IT 硬體支出在 2022 年顯示出比預期「更持久」，但俄羅斯入侵烏克蘭、中國新冠病毒病例數上升、通貨膨脹和對經濟衰退的擔憂，都可能會損害 IT 預算。

本月稍早，Evercore 將戴爾科技評級升至「跑贏大盤」，理由很多，其中包括該公司對 2023 財年的預測「過度保守」。