〈財報〉商用需求動能強 戴爾Q1營收、Q2展望優 盤後勁揚逾9%

PC 大廠戴爾 (DELL-US) 周四 (26 日) 公布最新財報，在商用 PC 銷售穩健成長以及網路設備需求強勁的推動下，戴爾 Q1 營收創同期新高，Q2 財測也優於市場預期，帶動盤後股價大漲逾 9%。

FY 2023 Q2 財測：

營收：261 億至 271 億美元，優於 Refinitiv 預期的 256 億美元

(Non-GAAP)EPS： 1.55 至 1.70 美元，優於 Refinitiv 預期的 1.47 美元

雖然財報數據並未凸顯俄烏戰事、中國封城或總體經濟變化對公司的影響，但戴爾共同營運長 Jeff Clarke 警告，晶片缺貨和中國封控導致訂單不斷積壓，影響至少會持續到本季。

戴爾預期，Q2 零件成本將增加，物流成本也會維持在較高水平，不過，即使通膨、晶片缺貨和地緣政治問題為經濟前景帶來不確定性，目前 IT 需求仍屬健康。

戴爾周四收盤上漲 1.45%，收盤報每股 43.93 美元，受財報利多激勵，盤後股價大漲 9.24%。

Q1(截至 4/29) 基於 Non-GAAP 財報關鍵數據

營收：261.2 億美元，年增 16%，優於 Refinitiv 預期的 250.4 億美元

營業利益：21.4 億美元，年增 21%

淨利：14.3 億美元，年增 36%

稀釋後 EPS：1.84 美元，去年同期為 1.35 美元，優於 Refinitiv 預期的 1.39 美元

(圖：戴爾財報)

部門營收表現

基礎設施解決方案 (ISG)：93 億美元，年增 16%，高於 FactSet 共識預期的 83 億美元

客戶解決方案 (CSG)：156 億美元，年增 17%，略高於 FactSet 共識預期的 155 億美元

基礎設施解決方案的業務內容，包含向企業客戶銷售伺服器、儲存設備與網路裝置等，該部門上季營收為 93 億美元，年增 16%，其中，儲存設備收入為 42 億美元，年增 9%，優於市場普遍預期。

含 PC 業務在內的客戶解決方案營收達 156 億美元，年增 17%，延續前幾季的好表現，商用 PC 依然是貢獻主力，收入達 120 億美元，年增 22%，消費 PC 收入則為 36 億美元，年增 3%。

從戴爾財報可觀察出企業市場對 PC 需求有增加的趨勢，不過，Clarke 在財報電話會議上表示，需求正在從消費者和 PC 轉向資料中心基礎設施。

戴爾 Q1 回購 15 億美元的普通股，占公司市值近 5%，並支付約 2.5 億美元的股利，目前還剩下約 30 億美元的庫藏股需要執行。