〈財報〉企業需求彌補消費性PC疲態 惠普財報勝預期 

企業持續採購並升級電腦系統，抵銷消費性個人電腦 (PC) 的萎縮，使惠普 (HP Inc) 上季營收、獲利雙雙優於市場預期，本季財測也優於分析師所料，並調升全年財測區間。

F2022 財測關鍵數字 vs 市場預期

Q3 EPS(non-GAAP)：1.03-1.08 美元 vs 1.02 美元

全年 EPS(non-GAAP)：4.24-4.38 美元 (先前惠普提供的財測為 4.14-4.38 美元) vs 4.25 美元

Q2(4/30 止) 財報關鍵數字 vs FactSet 訪調分析師預估

淨營收：年增 3.9% 至 165 億美元 vs 162 億美元

淨利：年減 17% 至 10 億美元

EPS(non-GAAP)：1.08 美元 vs 1.05 美元

(Q2 部門表現)

個人系統營收：年增 9.3% 至 115 億美元 (商用電腦為主) vs 114 億美元

印表機營收：年減 6.8% 至 49.6 億美元 vs 48 億美元

惠普 (HPQ-US) 第 2 季大部分營收動能來自企業的電腦升級需求，商用 PC 銷售增加 18%。但消費者明顯縮手，消費性 PC 銷售下滑 6%，整體出貨量年減 17%，筆記型電腦 (NB) 驟降 23%，桌上型電腦仍上升 11%。

此外，印表機營收受制於供應鏈瓶頸再度下滑，商用和消費產品都減少，使整體硬體營收下降 23%。

惠普執行長 Enrique Lores 表示，消費者明顯縮減開支，歐洲和中國的入門產品尤其明顯，相較下，高價機種和遊戲類產品的需求仍強。

由於學校用 Chromebook 需求明顯減少，整個 PC 產業今年第 1 季出貨量減少 6.8%，惠普更大減 18%。

媒體 5 月初曾報導，今年下半年將有一些 PC 廠牌揮刀砍筆記型電腦的訂單，包括惠普、戴爾 (DELL-US) 和三星電子。

戴爾電腦上周也公布優於預期的財報。分析師認為，戴爾不僅在 Chromebook 的曝險小於惠普，也沒有像惠普更倚賴消費性市場，意味著惠普更容易受到通膨等總經面的影響。

對此惠普財務長 Marie Myers 表示，儘管消費性銷售疲弱，惠普商用的業績還是很強勁，「目前商用領域占惠普整體的 65%，我認為這個趨勢將延續下去。」

惠普盤後一度漲逾 2%，截稿前在平盤附近震盪。該股稍早收盤報每股 38.84 美元，漲幅為 0.23%。該股今年來逆勢上漲 3%，與美股大盤和科技股頹勢背道而馳。

惠普在 3 月斥資 33 億美元併購企業通訊配件商 Poly 公司 (原名 Plantronics Inc)，以增強遠距辦公業務。此交易尚待股東和主管機關同意，預定今年年底前完成，完成併購後，前三年的營收年成長率約 15%。