英特爾前景看淡 華爾街投行砍目標價並下調財測

英特爾高層在美國銀行的一場會議上看淡本季前景，此舉引起華爾街分析師紛紛大砍該股目標價並下調財測，英特爾周三（8 日）早盤股價受影響跌近 5%。

花旗分析師 Christopher Danely 重申對英特爾股票「中性」（Neutral）評等，下調目標價至每股 45 美元，並將 2022 年營收與每股獲利分別下調至 719 億與 2.33 美元，低於先前 744 億美元與每股 2.63 美元的展望，不過仍維持其 2023 年與 2024 的預期。

Danely 表示，有鑑於英特爾高層看淡本季前景的言論，預估英特爾第二季財報表現不佳或不及預期，並稱英特爾股價熊市前景比預期更早。

截稿前，英特爾 (INTC-US) 早盤股價下跌 4.42%，每股暫報 41.60 美元。

英特爾財務長 David Zinsner 在美國銀行的一場會議上看淡本季前景，尤其是個人電腦（PC）銷售的風險。

SMBC 日興證券美國分析師 Srini Pajjuri 維持對英特爾股價「優於大盤」（outperform）評等，但把目標價從每股 62 美元下調至 54 美元，同時還將 2022 年全年每股獲利預估從 3.63 美元下調至 3.4 美元。

除下調全年獲利預期外，Pajjuri 還將英特爾第二季營收預估從 180 億美元下調至 176 億美元、每股獲利從 0.7 美元下調至 0.62 美元；2022 年全年營收預期也從先前的 760 億美元下調至 738 億美元。

Pajjuri 表示，英特爾高層認為影響財測有三個不利因素：零件供應、PC 客戶庫存減少，以及新冠疫情問題，這些因素目前都比預期嚴重，對第三季或下半年的影響可能更大。

花旗銀行上個月曾表示，英特爾與超微 (AMD-US) 都可能受到 PC 市場疲軟影響，因為筆電出貨量已連續 4 個月低於預期。

英特爾在 4 月公布第一季財報時修正第二季財測，預估第二基營收低於預期，主因是消費者與宏觀經濟不確定性導致需求疲軟。