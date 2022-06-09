Spotify預期Podcast業務2年內獲利 目標2030年前聽眾達10億

Spotify(SPOT-US) 周三 (8 日) 說明成長策略與最新業務計畫，預期 Podcast 業務在未來兩年內實現獲利，盼緩解投資人對成長受限的擔憂，並給出宏偉目標，包含 2030 年前聽眾數達十億、營收破千億美元等。

這是該公司上市以來首次投資人大會，將近四個小時的會議上，Spotify 執行長 Daniel Ek 展示過去四年取得的成果，試圖改變華爾街的看法。

Ek 表示，Spotify 的目標是讓公司規模比目前大上十倍。他在受訪時說：「這就是為什麼我們那麼積極想要打造一個更大、利潤更高的業務。」

在顛覆整個音樂產業後，Spotify 並不滿足於串流音樂市場，還一腳踏入 Podcast 和有聲書領域，在追求高度成長的同時，巨額支出也拖累獲利表現。

自 2019 年以來，Spotify 已投入超過 10 億美元資金發展 Podcast 業務。Ek 表示，新投資加上公司本身的財務狀況為增長前景蒙上陰影，但受惠於雙向市場策略，串流音樂的毛利率持續穩步提升，目前約為 28.5%，在實現長期目標上已有明顯進展。

Ek 並預期，Spotify 聽眾數將在 2030 年達到 10 億，且每年可望創造 1000 億美元收入，毛利率也將達到 40%。

Spotify 執行長 Daniel Ek (圖：AFP)

Podcast 業務何時實現獲利？

Spotify 在 Podcast 業務方面的巨額支出，一直是投資人的主要擔憂，該公司曾經警告，非音樂內容成本正在侵蝕獲利能力，擔憂情緒拖累公司股價在 4 月暴跌。

對此，Spotify 財務長 Paul Vogel 向投資人保證，這種情況不會一直持續下去，今年獲利壓力將有所緩解。

Spotify 預估，Podcast 業務有望在未來一到兩年內實現獲利，接下來三到五年，毛利率估達 30% 至 35%，長期來看甚至可達 40% 至 50%，但沒有說明具體時間。

Spotify 並表示，有三分之一的 Spotify 聽眾有在收聽 Podcast，占平台所有收聽時間的 7%。

有聲書市場潛能

Spotify 還計劃將發展 Podcast 的野心帶到有聲書領域。Ek 表示：「我們對這項領域絕對是認真的，我們認為，它的市場比多數投資人意識到的還要更大。」

Spotify 有聲書業務負責人 Nir ​​Zicherman 說，有聲書業務每年增長 20%，Spotify 約 4.22 億的音樂和 Podcast 聽眾有望幫助擴大市場。

市場研究機構 Grand View Research 數據顯示，包含紙本書、電子書和有聲書在內，目前全球書籍市場規模估計約 1400 億美元，有聲書僅占其中的 6% 至 7%。

儘管如此，Ek 仍看好有聲書為 Spotify 創造每年 700 億美元的收入和超過 40% 的毛利率。