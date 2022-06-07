〈美股早盤〉目標百貨下調財測引經濟衰退擔憂 主要指數開低

目標百貨（Target）下調財測，再度引發市場對經濟衰退擔憂，與此同時，美國 10 年期公債殖利率昨升破 3% 大關後仍維持在這一水準上方，讓科技股承壓，美股周二（7 日）開低。

截稿前，道瓊工業指數跌逾 200 點或近 0.6%，那斯達克綜合指數跌近 0.7%，標普 500 指數跌近 0.6%，費城半導體指數跌近 0.9%。

另一方面，華爾街日報（WSJ）援引知情人士消息報導，美國證券交易委員會（SEC），最快今秋提議大幅修改股市交易流程，以提升股市效率與透明度，可能會顛覆「訂單流支付」（PFOF）商業模式。

知情人士稱，近幾周 SEC 的工作人員已開始向市場參與者提出計畫，SEC 主席 Gary Gensler 將在周三（8 日）的演講中詳細介紹一些潛在的改革。此番改革將影響券商如何處理投資人的「市價單」（market order），占散戶投資人多數交易的「市價單」，未明確規定投資人願意支付的最低或最高價格。

能源方面，國際油價小幅整理，市場缺乏新的基本面消息，不過投資者仍需關注美國石油協會將於今日晚些時候公布的美國庫存數據。

其他消息方面，澳洲央行今天升息兩碼（50 個基點），為 22 年來最大升息幅度出乎市場意料，並且警告未來還會繼續升息；與此同時，澳洲官員正試圖控制不斷飆升的通貨膨脹。

匯市方面，美國 5 月官方就業報告開高強化市場升息預期，帶動美國公債殖利率上揚，國際美元持續走強，其中對日圓漲勢尤其凌厲，周二亞洲匯市一舉升破 133 日圓，續創 20 年新高。本月以來美元對日圓已強升約 3%。

截至台北時間周二（7 日）21 時許：

標普 500 日線圖。(圖片：鉅亨網)

焦點個股：

目標百貨 (TGT-US) 早盤挫跌 6.23%，至每股 149.72 美元

目標百貨（Target）警告投資人，獲利短期內將受衝擊，預計將減少銷售不需要的商品、取消訂單並採取積施消除額外庫存；該零售商也調降本季獲利預期，以應對大量打折或清倉的商品。目標百貨將本季營益逾其從先前的 5.3% 下調至 2%，但表示今年下半年利潤率將回升至 6% 左右。

派樂騰 (PTON-US) 早盤下跌 2.40%，至每股 12.18 美元

健身設備製造商派樂騰（Peloton）宣布在公司服務 4 年的財務長 Jill Woodworth 辭職消息，從 6 月 13 日開始將由曾任亞馬遜 (AMZN-US) 與 Netflix(NFLX-US) 的前高層 Liz Coddington 接替。

Novavax(NVAX-US) 早盤上漲 3.77%，至每股 49.33 美元

美國食品藥物管理局（FDA）的審查小組今天將召開會議，審查新冠疫苗開發商 Novavax 的新冠疫苗申請。先前 FDA 曾警告 Novavax 的疫苗有心肌炎風險，消息影響 Novavax 股價崩跌逾 20%。

今日關鍵經濟數據：

美國 4 月貿易收支報 - 870.8 億美元，預估 - 895 億美元，修正後前值 - 1,077 億美元

華爾街分析：

安本資產管理公司（abrdn）投資總監 James Athey 表示，儘管市場投資人不願意承認，但企業本益比與獲利前景並不樂觀，而且可能越來越糟；經濟成長衰退、利率上升與流動性下降的組合對股市來說非常糟糕。

貝萊德資深投資策略師 Laura Cooper 表示，眼下有關「通往衰退」還是「經濟軟著陸」的辯論將讓股市在一個相對區間裡持續波動。在市場對股票能持續走高恢復信心前，需要看到 Fed 政策制定者的立場傾向轉鴿。

高盛策略師 Christian Mueller-Glissmann 領導的團隊表示，值利率上升可能對股市估值構成阻力，加劇對經濟成長放緩的風險擔憂。股票需要提供強勁的收益，才能使其相對債券更具吸引力，因為兩者的殖利率差已縮至全球金融危機以來最低水準。