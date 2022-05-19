目標百貨財報 為何推倒全體零售股？

美國零售股周三 (18 日) 趴倒，主因是 目標百貨 (Target) 疲弱的財報證實了投資者對消費者的最大擔憂，並影響其他尚未公布業績的零售商。

Target (TGT-US) 周三收挫近 25%，同業一起倒骨牌，如 Kohl’s (KSS-US)、General (DG-US) 均跌逾 11%，百思買 (BBY-US) 和 Urban Outfitters (URBN-US) 均跌逾 10%。

當然，單純歸咎 Target 拖累產業表現並不公平，因為這並非第一家也非唯一一家季度財報不佳的零售商。

全球零售巨擘沃爾瑪 (WMT-US) 周二也公布黯淡的業績，而在此之前，一系列大型電商的財報早就敲響了投資者心中對消費者的警鐘，例如亞馬遜 (AMZN-US) 和 Etsy (ETSY-US) 低迷的財報，而 Target 的財報只是進一步證實這件事：零售消費者確實陷入困境。

零售銷售數據顯示，消費者仍在消費，但其實消費者可說是被迫消費，因為通膨迫使他們花費更多錢才能取得像去年同樣的服務或貨物。

此外，在新冠疫情導致眾多活動停擺之後，被壓抑的美國消費者首要之務就是花錢購買這些體驗，而非購物。

Target 的財報也向市場展示了幾件事。 首先，沃爾瑪季度業績糟糕，不單純是管理層的失誤。再者，業績疲弱也不單純是電商的問題。第三，購物者在非必需品上的支出一直在下降。最後，就算是收入較高的消費者也會因為通膨而收手。

Target 一直是整個疫情期的巨大贏家，因此在財報發布前，投資者期待該公司再次大放異彩，以證實其他零售商的黯淡業績只是他們自家問題。但如今看來，整個產業已難以否定通膨、供應鏈限制以及勞動力和運輸成本上升等問題的存在。