歐盟達成充電接頭統一規格協議 蘋果將受影響

歐盟周二（7 日）就為手機、平板電腦與相機提供單一的行動充電接口達成協議，蘋果將不得不在 2024 年前更換歐洲銷售的 iPhone 接口。

歐盟執委會表示，去年公布的這項統一充電器接口計畫今獲得臨時批准，預估每年將替消費者省下 2.5 億歐元（2.67 億美元）。此次歐盟的統一充電器接口規格協議為全球首創，但還需要歐洲議會與 27 個歐盟國家簽署。

新法生效後，到 2024 年秋季，手機與平板電腦製造商就必須遵守單一充電接口規定，至於筆電則有更充裕時間，歐盟談判代表給筆電生產商在新法生效後 40 個月的時間改變。

歐盟內部市場執委布勒東（Thierry Breton）聲明表示，對日常生活中的許多電子設備來說，一個簡單的充電器是合理的，而對歐洲消費者來說這是增加便利性與減少浪費的重要一步。

長久以來，iPhone 與安卓（Android）手機用戶不斷抱怨必須使用不通的充電器充電，前者充電頭規格為 Lightning 充電線，後者則為 USB-C 充電頭，使跨品牌產品無法相容使用。

根據歐盟執委會在 2019 年的研究，2018 年隨手機銷售的充電器中，有一半是 USB micro-B 接口、29% 是 USB-C 接口、21% 是 Lightning 接口。

截稿前，蘋果 (AAPL-US) 美股開盤前股價下跌 1.08%，每股暫報 144.56 美元。