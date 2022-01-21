Peloton調整體質 維持第2季營收在財測目標區內 盤前股價回升

Peloton (PTON-US) 20 日表示，對第 2 財季的營收預期仍在預估範圍內，該公司將採取行動削減成本並提高獲利能力。

該股在 21 日盤前繼續上揚約 9%。

截至 12 月 31 日的最近一季，該公司新增訂戶低於預期。

Peloton 表示，在第 2 財季度束時將有 277 萬個聯網健身用戶，預測範圍為 280 萬至 285 萬。聯網健身訂戶是擁有 Peloton 產品的消費者，同時每月支付費用以取得數位健身課程。

Peloton 預估本季平均每月顧客淨流失率 (monthly churn rate) 為 0.79%，低於第 1 季的 0.82%，略高於上年同期的 0.76%。

它預估第 2 季總營收為 11.4 億美元，正好在之前提供的 11 至 12 億美元財測範圍內。

而 Peloton 表示調整後的 EBITDA 虧損 將在 2.7 億美元至 2.6 億美元之間；之前的財測是虧損 3.5 億美元至 3.25 億美元。

在傳出將暫時停產其健身產品後，Peloton 20 日隨即發布聲明否認，並提出最新財測資料。在 20 日收盤大跌 23.9% 至 24.22 美元後，盤後交易上揚 2.5%。單日市值縮水 25 億美元，並跌破其 IPO 價格。