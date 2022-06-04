美FDA示警Novavax新冠疫苗有心肌炎風險 股價慘崩逾20%

美國食品藥物管理局（FDA）工作人員周五（3 日）表示，儘管 Novavax 提供數據顯示其疫苗能有效降低感染新冠後輕至重症風險，但該疫苗仍有導致心肌炎的疑慮。消息一出影響 Novavax 股價跌逾 20%。

Novavax 於 2020 年 12 月至 2021 年 9 月進行的 3 萬名患者試驗中，有 4 例心肌炎案件，症狀約在疫苗接種後 20 天出現。

FDA 工作人員在周五發布的簡報文件中寫道，這些案例引發當局對該疫苗與心肌炎因果關係的擔憂。此外 FDA 也要求 Novavax 將心肌炎與另外一種心包膜炎（Pericarditis）列為該疫苗數據的「重要已知風險」（important identified risk），不過 Novavax 並未同意列入，表示其臨床實驗的心肌炎案例數是「在預期的背景病例範圍內」。

FDA 的分析消息一出後，Novavax 股價應聲下挫，截稿前，Novavax(NVAX-US) 盤中股價暴跌 23.99%，每股暫報 42.54 美元。

不過，FDA 分析 Novavax 疫苗在 Omicron 和 Delta 成為主流變種病毒株之前的數據表示，Novavax 的新冠疫苗對 Omicron 病毒引起的感染能起保護作用，特別是能降低重症機率。」