美國SEC傳最快今秋提案 大幅修改股市交易流程

知情人士透露，美國證管會（SEC）最快今秋提議大幅修改股市交易流程，以提升股市效率與透明度，可能會顛覆「訂單流支付」（PFOF）商業模式。

SEC 主席 Gary Gensler 去年已指示工作人員研究為散戶和上市公司提升股市效率的方式。華爾街日報報導，知情人士表示，這項工作的許多環節處於不同階段，但其中一個構想已得到重視，即要求券商將多數散戶投資人的下單導入競拍，讓交易公司相互競爭，以取得執行這些下單的權力。

消息人士說，最近幾周 SEC 工作人員開始向投資人說明這項計畫，且 Gensler 打算在周三（8 日）的演講中詳細介紹一些潛在改革。

此番改革將影響券商如何處理投資人的「市價單」（market order），占散戶投資人多數交易的「市價單」，未明確規定投資人願意支付的最低或最高價格。

Gensler 表示，希望確保券商能以最佳價格執行投資人的買單或賣單，即以最高價賣出，以最低價買進。

目前許多券商不會將投資人買賣單直接發到那斯達克等證交所，而是將訂單發送給被稱為「批發商」的大型電子交易公司，例如 Citadel Securities、Virtu Financial。券商聲稱，這些批發商能提供最佳交易價格。

所以，Charles Schwab、Robinhood 等券商，都會將散戶投資人的買賣單轉給批發商，並收取批發商支付的傭金，這種做法就是所謂的「訂單流支付」。