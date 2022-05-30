〈房產〉高鐵新三站區地產價量齊揚 彰化站周邊土地交易放大13倍

近年屏東、宜蘭都爭取高鐵延伸，盼藉由便捷交通帶動地方發展，從苗栗、彰化及雲林的新增三站經驗來看，高鐵的軌道經濟效益確實雄厚。房仲業根據實價登錄資料，統計苗、彰、雲等「高鐵新三站」的站區土地交易，與通車後第一年的 2016 年相較，全數價量齊揚。

其中，彰化站去年土地交易總金額約 17.8 億元、總面積達 1.68 萬坪，都是 2016 年的 13 倍以上，增幅居新三站之最；而雲林站則奪下新三站的地價漲幅冠軍，2021 年土地平均單價達 14 萬元，六年間價漲 42.5%。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，苗、彰、雲的高鐵新三站 2015 年底營運時，房市正處盤整，且通車後第一年的 2016 年，又逢房地合一稅導致市場急凍，因此當時建商多採行「減量保價緩購地」的策略，使新三站通車後初期的土地標售，多以流標收場，價量基期因而相對低檔；不過隨著房市景氣回暖、企業投資踴躍，擁高鐵西部一小時生活圈優勢的新三站，便展開吸金實力，加上近年都會區地價高漲，導引建商沿高鐵往較低價的蛋白區佈局，帶動新三站土地交易大幅升溫，比如 2020 年高鐵苗栗站區，就吸引麗寶集團大舉購地，為區域房市增添亮點。

台灣房屋彰化田中特許加盟店店長高于哲指出，伴隨高鐵開通，站區的建設題材也接踵而來，以地跨田中及社頭的高鐵彰化站區為例，未來就有田中基督教醫院、台鐵田中支線的建設利多可期，加上高鐵彰化站目前住宅區行情約每坪 10-11 萬元，產專區每坪大約 15-16 萬元，與鄰近的台中相比，地價水位相當平實，所以近年除了建商、企業積極獵地外，也有不少傳產老闆、退休族買地自建，使高鐵彰化站區近年的土地交易快速加溫，往後建商陸續推案，高鐵站區也將躍居為彰化房市的關注焦點。

新三站中以虎尾的高鐵雲林站地價漲幅最大，台灣房屋虎尾高鐵特許加盟店店長蔡信誠表示，虎尾本身就是雲林縣的第二大城，生活機能充足，剛性需求相對厚實，且高鐵雲林站是新設三站中，運量最大的站點，高利用率為當地房市奠定良好發展基礎。

此外，高鐵雲林站區有台大醫院雲林分院進駐、虎尾科大新校區動工，吸引置產族卡位租賃商機；加上高鐵站區與中科虎尾園區相連，近年包括李長榮化工、炎洲等大廠都接連進駐園區，為高鐵站區挹注就業買盤；早年在北部打拼的四、五年級生，在高鐵開通後，也興起返鄉退休的風潮，因此近年高鐵雲林站區的不動產市況熱絡，近年住宅區地價，一路從每坪不到 10 萬元，漲到 13-17 萬元之譜，隨著地價上漲，當地現今的透天新案，單戶要價約 1200-1500 萬元，大樓華廈新案單價也攻上 2 字頭，儼然是雲林房市最耀眼的潛力區段。