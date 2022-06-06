〈房產〉護國神山助漲 台南套房單價年增35%

購屋門檻相對較低的套房，近年也因房價飆升展現驚人漲幅，房仲業者統計內政部不動產資訊平台資料，全台六都 2021 年第四季的套房產品平均單價，較 2020 年同期全數成長，其中台南市年增幅 35% 居六都之冠，

台灣房屋集團趨勢中心指出，總價來觀察，在台北買套房門檻最高，逼近千萬，平均要價 973.6 萬元，門檻最低的是台南的 237 萬元，等於同樣價格在台北買一間，在台南可以買 4 間，台南市總價雖是六都最親民，但相對 2020 年第四季的套房平均總價 166.7 萬元，年增達 42.2%，漲幅因比較基期低而顯得驚人，單價部分，台南市 2020 年第四季套房平均每坪 14.3 萬元，2021 年同期上漲到至每坪 19.3 萬元。

以台南市來說，有不少套房轉手價高於原本入手價的案例，善化區陽光三路「植村墅八期」9 樓戶， 2020 年前屋主以 535 萬元買進，持有一年以 638 萬元轉手，帳面增值 103 萬元，年投報近兩成；民生路「萬福金庭 NO.2」3 樓戶，歷經 2 次轉手總共價漲 50 萬元；東區崇德路「陽光貴族」6 樓、10 樓戶，增值 65~67 萬元不等；中華東路二段「鄉城陽光鎮」11、13、19 樓戶，則上漲 16~82 萬元不等。

台灣房屋善化南科加盟店店東林鈺熏表示，善化區像是「尊爵會館」、「春池 LM inn」、「萬福金庭」等，都是區內少數有套房產品的社區，其中「萬福金庭」一戶套房總價約 300 萬元，另外則不乏兩戶為一單位銷售的雙套房，去年成交總價至少 500 萬元起，不過今年套房仍有成長空間，主要是因台積電在台南設廠，創造大量工作機會，帶動周邊的善化、新市房價走揚，套房買家除了在南科的上班族之外，也有許多外縣市的投資置產族，看好此區發展，在此購屋收租。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐指出，套房總價低、好入手，頗吸引置產族購買出租，因此以套房為主力的社區常有戶數多，出入人員相對較複雜、租客素質落差大等狀況，因此若是小資族想要買來自用，建議買家應多了解社區管理狀況，以及租客狀況；此外，也要考量房子的所在位置交通便利性，以及市場供需，評估未來出租率和轉手性。

全台六都套房產品雖有驚人漲幅，但第一建經研究中心副理張菱育提醒，部分銀行對於套房產品的放款條件有幾項限制，像是主建物加附屬建物坪數低於 15 坪的物件，被視為不易轉手的小宅，恐僅能申請 6-7 成的房貸，如果是坪數為 10 坪以下物件，有些銀行甚至不承接貸款申請，購屋人必須準備更多自備款才有辦法購買。