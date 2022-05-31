〈房產〉疫情冷卻房市 5月全台交易量月、年減兩位數

全台疫情自 4 月底單日確診破萬後，確診數快速增加，原本有意購屋的民眾也放緩看屋腳步，延後看屋、購屋時程，民眾購屋態度也轉趨觀望，5 月全台交易量與 4 月相比量縮 2 成，年減幅度也達 13%。

永慶房產集團統計顯示，5 月房市交易量與 4 月相比，台北市量縮 26%，新北減少 29%，桃園量縮 21%，新竹縣市減少 17%，台中量縮 18%，台南與高雄則分別量縮 6% 與 15%。

永慶房屋研展中心副理陳金萍說，通常第二季是傳統房市交易旺季，4 月交易量受央行升息、政府打炒房政策影響，改變民眾對於房市的預期，市場觀望氣氛濃，而國內疫情也出現升溫跡象，5 月初本土確診人數從每天破萬例迅速擴增至每日 8、9 萬例，雖政府未調升疫情警戒，但民眾自發性的減少社交活動、降低群聚，民眾看屋量明顯減少，房市交易受衝擊。

統計顯示，5 月房市交易量較 4 月減少 20%，尤其以疫情重災區的北、北、桃三大都會區量縮幅度最大，均超過 2 成，其餘四大都會區減少幅度在 6% 至 18% 之間。

陳金萍表示，與去年 5 月相比，全台交易量量縮 13%，其中，台北量縮 17%，新北減少 11%，桃園量縮 15%，台中減少 17%，台南與高雄則分別減少 28% 與 11%。

陳金萍指出，2021 年 5 月中下旬也正值國內疫情大爆發，房市交易瞬間轉冷，但觀察今年 5 月全台交易量表現皆遜於去年同期，顯見今年房市受疫情衝擊更甚去年，年增率自 4 月開始已連續兩個月呈現負值，今年房市交易增幅逐步收斂中，第二季交易量恐不樂觀。

陳金萍提醒，俄烏戰爭影響全球物價恐將長期推升通膨，各經濟預測機構均下修全球經濟成長率，且示警經濟景氣將有下行風險，美國聯準會 (Fed) 於 6、7 月各升息兩碼似乎已形成共識，升息循環已啟動，全球股匯市震盪無可避免。而國內經濟成長率保 4 落空，景氣也出現下行風險，消費者信心指數、購買耐久財與購買房地產指數均走跌，顯示民眾消費、購屋信心動能疲弱，加上近期本土疫情仍處高原期，未來房市充滿挑戰，變數仍大。