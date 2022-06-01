關於日股與日圓 可能讓你很意外的Point

美國連續升息周期下，美元指數走強，對不少貨幣帶來貶值壓力，尤其是日圓，今年以來至 5/25 貶值幅度約一成，素有「日圓先生」之稱的榊原英資預期，今年底日圓兌美元將貶至 140 到 150 日元水準，吸引不少人搶換日幣。

投資專家認為，日幣貶值趨勢的吸引力，不只炒熱國人對赴日觀光旅遊的高度期待，還有令人想不到的點，例如日股投資機會，以下為瀚亞投資團隊對於日本股市投資的分析。

日幣貶值，通常會帶動日股走強。

從歷史經驗來看，美國正式啟動減債後，美元指數持續走揚，同時日圓也面臨貶值趨勢；然而，在全球股市當中，日股受益於貨幣貶值效應最大，日圓貶值更將帶動日股走強。以過去 2013-2014 年縮減購債期間來看，日股表現更優於全球股市。

當成長股飆漲按下暫停鍵，輪到日本價值股 showtime 了。

當國際逐步透過升息及縮表來收回市場資金之際，享受多頭行情多年的成長股，今年也出現劇烈的修正。瀚亞投資 - 日本動力股票基金研究團隊觀察發現，自 2021 年開始資金輪動開始回到價值股，不過，日本價值股評價卻仍處於過去 20 年平均以下，目前股價淨值比約 0.9 倍，低於長期平均，從評價面來看，相當具吸引力，有許多遭到錯估的價值股投資機會，等待被挖掘。

日企獲利實力不容小覷，但股票估值卻被低估。

日本企業獲利強勁、資產負債表顯著改善，也成為日股強力支撐。瀚亞投資 - 日本動力股票基金研究團隊表示，日本企業淨利率穩健上升，目前日企盈餘殖利率約 11.5 倍，在各區域股市中名列前茅，優於歐洲、亞洲不含日本、全球及美國等，但是股價淨值比卻只有 1.4 倍，居於末位，顯示市場評價未能夠充分反映。

另外，許多數據也顯示日本企業體質健全，包括現金充裕、發放股利、股票回購等年年上升，Topix 日本企業持有現金（Cash Rich）比重達 58%，高於 MSCI 亞洲不含日本、中國、美國、英國及歐洲；此外，日企股息發放及股份回購也紛紛來到新高。日本企業盈利上修幅度顯著，且基本面有所改善，自然也有利於股價表現。

圖：相較全球其他市場，日本的估值具吸引力

資料來源︰瀚亞投資、IBES MSCI 指數、Refinitiv Datastream，截至 2022 年 2 月 28 日。所用指數：MSCI 日本指數、MSCI 歐洲指數、MSCI 所有國家亞太（排除日本）指數、MSCI 新興市場拉丁美洲指數、MSCI 所有國家世界指數、MSCI 美國指數。

日幣貶值，不只旅遊令人心動，投資基金也適合。

日圓匯率貶值趨勢仍將持續，除了可作為未來赴日旅遊觀光用途，不妨可以多關注日本股票基金的投資機會。

瀚亞投資 - 日本動力股票基金是瀚亞投資旗下境外基金經核備在台灣銷售，投資策略採取由下而上、集中持股的方式，伺機尋找被低估的標的，並且專注在公司價值；另外，基金投資風格則是大中小型股通吃，跳脫基準指數的框架，努力創造超額報酬，保持靈活操作的優勢。由於日股投資易受到日圓波動所影響，該檔基金擁有多元貨幣級別，可直接持有美元及日圓投資，或透過美元 / 南非幣 / 澳幣避險等，適度分散匯率風險。

【瞭解日股投資機會】

瀚亞投資基金為瀚亞投資（Eastspring Investments）旗下之子基金，瀚亞投資為依據盧森堡大公國法律成立之投資股份有限公司且符合變動投資資本之資格者，並指定瀚亞投資（盧森堡）股份有限公司擔任其基金管理機構。瀚亞投資基金（以下統稱「本基金」）經金融監督管理委員會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。瀚亞投資基金（以下統稱「本基金」）經金融監督管理委員會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。投資一定有風險，投資人在選擇投資標的時，請務必先考量個人自身狀況及風險承受度。若一級別之股份以基準貨幣，即美元或歐元之外的貨幣 如澳幣、紐幣、南非幣 申購及贖回時，其匯率波動可能導致股東投資績效的減少或增加，因而大幅影響該貨幣級別之績效。投資經理人得藉由避險交易降低此風險。惟避險交易若不完善或只涵蓋部分投資的外匯曝險，該級別仍將承擔損益結果。此避險交易並不保證消除所有的貨幣風險。請注意，有關子基金中不同之貨幣級別，某一級別的貨幣避險交易可能對該子基金之其他級別之淨值產生不利影響，因各級別並非獨立的投資組合，實際投資利率以及匯率需視實際匯率為準，避險策略之利得或損失將視兩國之市場利率利差而定，將隨市場利率波動而變化，並非獲利之保證。有關基金應負擔之費用（境外基金含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至下列網址查閱：基金資訊觀測站: http://www.fundclear.com.tw、瀚亞證券投資信託股份有限公司: http://www.eastspring.com.tw 或於本公司營業處所: 台北市松智路 1 號 4 樓，電話:(02)8758-6699 索取 / 查閱。瀚亞投信獨立經營管理。