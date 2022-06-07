結構性短缺未解 高盛上調Q3布蘭特原油目標價至140美元

高盛 (Goldman Sachs) 周一 (6 日) 將第 3 季布蘭特原油 (Brent) 目標價調升至每桶 140 美元，認為在結構性短缺問題仍未解決的情況下，油價必須進一步上漲，才能使原油庫存和煉油產能趨於正常化。

高盛分析師 Damien Courvalin 於報告表示，因俄羅斯原油出口溫和下滑、戰略石油儲備 (SPR) 銷售創新高加上中國實施嚴厲封城等因素，此前原油出現供應過剩，然而，隨著中國需求持續復甦、俄羅斯產量預期因歐洲制裁而下滑，結構性赤字仍未獲得解決，事實上，截至 4 月的原油市場還比分析師所預期的還要吃緊。

需求方面，因全球增長動能不足以推動油市以當前價格進行再平衡，高盛認為，油價必須進一步上揚，才能使低迷的原油庫存和石油輸出國家組織 (OPEC) 煉油產能趨於正常化。

高盛解釋，為了讓市場在短期內保持平衡，並為明年創造多餘的庫存，有必調升油價預期。

高盛將今年第 3 季的布蘭特原油價格自先前預期的每桶 125 美元，上調至 140 美元，代表上漲空間還有 16.3%，第 4 季料自先前預期的 125 美元升至 130 美元，明年第 1 季自原先預期的 115 美元升至 130 美元。