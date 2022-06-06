〈蘋果WWDC前瞻〉在蘋果更新軟體之際 開發者更積極尋求頭盔的最新細節

隨著蘋果公司 (AAPL-US) 周一 (6 日) 在其年度軟體開發者大會 (WWDC) 上推出其 iPhone、iPad 和 Mac 操作系統的升級流程，分析師和開發人員將在字裡行間尋找有關未來混合實境頭盔如何運作的任何跡象。

Moor Insights & Strategy 首席分析師塞格 (Anshel Sag) 表示，這款頭部顯示器可能會使用鏡頭將外部世界的圖像傳遞到高解析度顯示器中，以將數位形象覆蓋在實體環境上，並可能在明年 3 月上市。

這款設備將是蘋果自 2015 年推出 Apple Watch 以來，首次進入新款的電腦設備，並將與 Meta (FB-US) 直接競爭；Meta 已披露計劃今年發布一款名為「Cambria」的混合實境頭盔。

但是，塞格和其他開發人員和分析師都不認為周一會有頭盔的相關訊息。

相反地，他們將尋找有關這款未來設備的潛在暗示，例如蘋果設備處理擴增實境 (AR) 場景的改進。Vivid 應用程式聯合創始人麥克休 (Andrew McHugh) 說，他們將在所謂的「空間」功能中尋找小驚喜，這是讓設備了解三維空間中的運作方式。

雖然周一不太可能發表頭盔，但蘋果可能會宣布更新版本的 Mac Pro 電腦，主要客戶鎖定需要大量計算能力的開發人員等用戶，是蘋果產品線中最後一款使用英特爾 (INTC-US) 中央處理器的機器。新機型可能會配備一個強大的處理器，由多個蘋果晶片與先進的封裝技術融合在一起。

分析師預計，當天最大的收穫將是 iPad 等核心產品的更新。外媒報導，蘋果計劃徹底改造該設備的操作系統，使其更適合與多個應用程式和鍵盤一起使用。以讓高端 iPad 擁有與 Mac 電腦一樣強大的處理器晶片，而且還具有 Mac 電腦所不具備的功能，例如觸控螢幕和蜂窩數據聯網。

據報導，蘋果可能會發布新版的 MacBook Air 筆記型電腦，這是最受學生和大多數上班族歡迎的機型之一，其中包括一款名為 M2 的新晶片。