Solid Power開始試生產固態電池 估2024上半年量產

由寶馬（BMW）和福特汽車 (F-US) 投資的新創電池公司 Solid Power 周一（7 日）表示，已開始試生產一種新型固態電池，有望以更低的成本、更長續航里程及更短充電時間為電動車提供電池。該公司估若一切順利，最快在 2024 上半年將獲車商批准使用並量產。

固態電池不同液態電池，沒有液體或凝膠電解質，優點是能提供較液態電池更長的續航里程、更短的充電時間，以及更低的起火風險，這些優勢讓許多汽車製造商紛紛砸重金投資，然而固態電池在量產上面臨技術與成本問題，如今 Solid Power 可望成為突破限制的車用固態電池公司。

Solid Power 的優勢不同於其他競爭對手需要專門的生產工廠，該公司表示其固態電池能在現行的液態鋰離子電池廠生產，此外在少量生產內部測試用的電池同時，一邊改善電池設計並微調製造方式。

Solid Power 的競爭對手包括 QuantumScape(QS-US) 等上市公司，以及豐田汽車等汽車製造大廠斥巨資支持的私人公司。

Solid Power 執行長執行長 Doug Campbell 表示，預估在今年年底開始向其合作夥伴寶馬與福特運送電池，用於原型車測試，這是向汽車製造商大規模供應電池所需的驗證關鍵。

Campbell 說，如果一切順利，預估汽車製造商將在 2024 上半年的某個時間點批准 Solid Power 的電池設計，隨後將把設計交給現有的電池製造商進行大規模生產，這意味著首批使用 Solid Power 固態電池的電動車將在幾年內問世。