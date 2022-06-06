00895半年度指數調整 成分股增6檔、刪3檔

富邦未來車 (00895-TW)ETF 今 (6) 日表示，所追蹤的 MSCI ACWI IMI Select Future Mobility Cap 30 指數 6 月進行半年度指數調整，新增成分股包含賓士集團等 6 檔，刪除的成分股有安森美半導體等 3 檔。

本次 00895 新增成分股為：賓士、新杜邦公司、奧賴利汽車、Garmin(GRMN-US) 、康明斯 (CMI-US) 、洛克威爾自動化 (ROK-US) ；刪除的成分股則有：安森美半導體、Wolfspeed(WOLF-US) 、小鵬汽車 (XPEV-US) ，成分股調整已生效。

富邦未來車 ETF 經理人王素珍指出，目前該 ETF 追蹤指數的本益比 (P/E) 已自 2021 年底的 25.5 倍修正至 19.4 倍，但營利率表現大致平穩，顯示在獲利相對穩健下，評價面上估值已相對合理。此外，據 Bloomberg 預估，股東權益報酬率預期年底有望增長至 20% 以上，長期展望仍有表現機會。

今年以來受到聯準會升息、供應鏈短缺因素，再加上中國因疫情封城，衝擊車市需求且加重產業斷鏈問題，影響未來車相關個股表現震盪。然由於上海 6 月將解封，王素珍認為，不確定性因素稍微緩解，加上電動車市場需求仍然可觀，據 IHS Markit 及 PwC Global 預估，2022 年全球電動車市場有望成長 44.1% 至 2,090 萬輛，近期靜待企業逐漸復工，後續類股表現仍有望止穩回升。

電動車龍頭特斯拉雖自年初以來一度重跌逾 40% 以上，除了因中國疫情封鎖衝擊當地需求及產能之外，主因執行長馬斯克以特斯拉股票擔保融資來收購推特，衝擊特斯拉股價表現。然觀察基本面，4 月公布財報第一季營收年增 81%、毛利率 32.9% 創新高，且宣布未來將大幅提升磷酸鐵鋰電池 (LFP 電池) 使用比率，均有助降低成本並增添競爭優勢，顯示本業狀況仍舊穩健。截至 5 月底已有止穩回升跡象，相關風險消化過後，未來應有表現機會。

王素珍指出，00895 追蹤的 MSCI ACWI IMI Select Future Mobility Cap 30 指數本次新增成分股中，賓士集團公司透過聚焦高階市場及漲價策略，今年第一季息前稅前淨利成長 11%，淨利及營收分別達 34.9 億及 348.6 億歐元，均超過去年同期並優於預期。在營運上，除了計畫將刪減 10% 經銷商、應專注直營與線上銷售，有助未來大幅降低成本外，產品策略上將聚焦 75% 以上投資於獲利較佳的高階車型及電動車，預計於 2030 年前實現全面電動化，整體展望看好。

儘管市場風險頻傳，富邦未來車 ETF 所追蹤的 MSCI ACWI IMI 精選未來車 30 指數，掌握未來移動趨勢，截至 5 月底的近一年以來，該指數僅微幅下跌 0.28%，明顯優於 S&P 500 指數與 Nasdaq 指數等大盤，表現相對抗跌。