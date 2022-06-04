〈紐約匯市〉美5月非農就業優預期 美元周線收紅 日圓單日貶0.8%

美國周五 (3 日) 公布的 5 月非農就業的新增人數優於市場預期，意味著緊俏的勞動力市場將讓美國聯準會 (Fed) 保持大幅升息的步調，美元兌主要貨幣升值，周線也攀高。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣走勢的 ICE 美元指數 (DXY) 上漲 0.4% 至 102.16，盤中最高漲至 102.22。美元指數本周累計上漲約 0.5%。

美國勞工部公布，5 月非農就業人數新增 39 萬人，高於分析師預估的 32.5 萬人，失業率持平在 3.6%。

Silicon Valley Bank 資深外匯交易員 Minh Trang 說：「這是一份很強健的非農就業報告，並支撐市場兌 Fed 在下半年繼續大幅升息的預期心理。」

Fed 今年來共已升息 3 碼，預料 6 月、7 月還會各升 2 碼。克里夫蘭聯準銀總裁梅斯特 (Loretta Mester) 周五表示，她正在尋找通膨是否出現令人信服的觸頂跡象，在確定之前，她認為 Fed 不會放慢升息步調。

美元目前徘徊在 20 年高點附近，投資人對後市多空看法分歧。德意志銀行外匯研究部門主管 George Saravelos 說，美元價格反映出和避險相關的風險溢價，但這麼高的的水準很難一直維持下去，現在已經處於反轉的階段。

多頭的一派則主張，Fed 的貨幣緊縮循環奠基在比歐洲更穩健的成長題材上，尤其歐洲經濟在局部禁運俄國原油之後可能受傷。

美元兌日圓升值 0.8% 至 130.85 日圓兌 1 美元，創逾三周新高，日圓目前距離上月的 20 年低點不遠。5 月維持超寬鬆政策的日本銀行 (BOJ，央行) 總裁黑田東彥周五表示，由於日本家庭所得成長仍疲軟，不樂見日圓在這個階段升值過猛。

Silicon Valley Bank 的 Trang 說：「包括歐洲央行 (ECB) 在內，所有央行都在討論升息，只有日本央行例外。我想這加劇了日圓的貶值壓力。」

加密貨幣領域，比特幣下滑 3% 至 29513.95 美元，仍無法收復 3 萬美元整數關卡。

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