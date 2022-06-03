強勢美元打壓前景 美國大型企業如坐針氈

今年美元走強迫使多家公司下修財報展望，微軟 (MSFT-US) 也加入行列，成為最新一家示警的公司，強勢美元的衝擊讓大型企業坐立難安。華爾街日報 (WSJ) 報導整理影響美元匯率走勢的因素，以及這對其他企業甚至股市來說有什麼意涵。

美元為何上漲？

過去一年當中，追蹤美元兌一籃子主要貨幣的美元指數已漲約 13%，達到 2000 年初期以來最高水平。

俄烏戰事與中國疫情再起，嚴重干擾全球市場，對大宗商品供應的影響連帶推升價格，進而對全球經濟構成威脅。金融市場震盪之際，美元走強部分和投資人對美國經濟的信心有關，因為在投資美國資產時，投資人必須使用美元，換匯需求幫助推高美元。

強勢美元的後果為何？

強勢美元對美國來說有利有弊，好處在於從海外進口產品和服務的成本較低，有利於美國人，但對觀光客來說，美元走強代表本國貨幣貶值，購買美國產品的成本也相對變高，有損觀光客到美國旅遊的意願，進而傷害旅遊相關產業。

與此同時，業務重心放在海外的美國企業，也將遭逢匯兌損失。

微軟為何受影響？

為筆電、遊戲主機提供辦公軟體和雲端運算服務的微軟，絕大多數獲利都來自海外，該公司在最新一個會計年度的海外業務稅前淨利為 361 億美元，多過國內的 350 億美元，對海外業務的高度依賴，代表一旦美元走強，公司營運勢必得承受巨大壓力。

事實上，強勢美元對微軟的影響，早從上季開始就有跡可循，該公司上季營收為 494 億美元，美元走強帶來的損失為 3.02 億美元。

微軟周四再度發出警訊，調降本季營收和獲利前景，預估外匯波動對本季營收的影響，將比先前預估多出 4.6 億美元。

怎麼看其他公司？

許多將產品銷往海外市場的美國企業都面臨類似困境，科技公司是很好的例子，Salesforce(CRM-US) 本周便因強勢美元調降本季營收展望，預估影響規模將增一倍至 6 億美元。

製藥公司也是受害者之一，艾伯維 (ABBV-US) 表示，外匯影響使今年第一季營收下滑 1.3%，這還是在美元上月觸及近期高點之前發表的法。該公司預估，強勢美元將拖累全年營收下滑 1.4%。

擁有龐大出口市場的農機具設備商 Deere(DE-US) 上月也警告美元走強將影響銷售。

投資人還關注哪些企業？

那些海外收入占比較高的的企業，在股市的表現也受到打擊。

今年迄今，標普 500 海外收入曝險指數 (S&P 500 Foreign Revenue Exposure Index) 已跌約 17%，跌幅大於標普 500 指數的 13%，相較之下，標普 500 美國收入曝險指數 (S&P 500 U.S. Revenue Exposure Index) 僅下跌 7%。

海外收入曝險指數當中，容易受到海外營收影響的大型企業包含微軟、蘋果 (AAPL-US)、Alphabet(GOOGL-US)、輝達 (NVDA-US)、特斯拉 (TSLA-US)、亞馬遜 (AMZN-US)、Meta(FB-US)、嬌生 (JNJ-US) 以及 Visa(V-US)。

美國收入曝險指數的企業包含聯合健康 (UNH-US)、Verizon(VZ-US)、家得寶 (HD-US) 和沃爾瑪 (WMT-US) 等。