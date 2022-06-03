Fed官員談話顯示9月問題不在升息與否 而是升多少

美國聯準會 (Fed) 官員近期的談話顯示，Fed 在 6、7 月各升 2 碼之後還會持續緊縮，問題在於到時應該調升的幅度有多大。

Fed 副主席布蘭納德 (Lael Brainard) 周四 (2 日) 受訪時表示，從內部目前掌握的數據來看，市場對 6 月和 7 月各升 50 個基點 (2 碼) 的預估似乎是合理的，如果到了 9 月還沒看到通膨增速明顯下降、或是過熱的需求稍微降溫，Fed 就很可能以同樣的幅度升息。

布蘭納德並解釋，就算物價壓力有減緩的跡象，Fed 9 月仍會升息，只是升幅會小於 2 碼。她說：「現在找不到暫停升息的理由」，Fed 在壓制通膨方面還有很多工作要做。

亞特蘭大聯準銀總裁波斯提克 (Raphael Bostic) 上周的一席話，引發市場對 Fed 9 月暫緩升息的熱烈討論。然而布蘭納德的談話顯示，這並非 Fed 核心內部的看法。

布蘭納德談話顯示，Fed 9 月可能繼續一口氣升息 2 碼。(圖: AFP)

波斯提克則設法澄清相關爭議，他日前受訪時說明，市場不該把他對 9 月暫緩升息的說法解讀為「Fed 賣權」，指的是升息導致股市大跌而使央行出手救市。波斯提克立場偏鴿派，今年無投票權，僅參與討論。

多名官員近日表達支持繼續升息的立場。今年有投票權的克里夫蘭聯準銀總裁梅斯特 (Loretta Mester) 呼籲，Fed 面對市場波動、成長減速甚至失業率升高，都應該保持堅定、繼續升息，以對抗「高得令人難以接受」的通膨。

梅斯特認為，Fed 快速把利率升到 2.5% 是實際的做法，之後可能升得更高，「我不願過早宣告 (對抗通膨) 取得勝利」。

今年有投票權且極為鷹派的聖路易聯準銀總裁布拉德 (Bullard) 本周重申，他支持年底前把利率提高到 3.5%，透過「超前部署式」的積極升息，將有助 Fed 在明、後年降息。Fed 理事華勒 (Christopher Waller) 也表示，支持未來幾次會議都升息 2 碼，直到通膨明顯降溫。