IMF：美元主導地位正在下降　

國際貨幣基金組織 (IMF) 的經濟學家表示，幾十年來，美元一直是全球最主要的儲備貨幣，但如今這種情況正在發生變化。

IMF 指出，去年第四季，美元在全球外匯儲備中的佔比已經跌至 59% 以下，延續了 20 年來的下降趨勢。

IMF 經濟學家 Serkan Arslanalp、Barry Eichengreen 和 Chima Simpson-Bell 在報告中指出，美元並沒有隨著時間變得更具主導地位。

各國央行對非傳統外匯儲備的興趣，促使外匯儲備從對美元轉移到另類的貨幣，包括瑞典克朗、韓元、澳幣和加元。報告中表示，傳統上不屬於外匯儲備的較小經濟體的貨幣占據美元外匯儲備減少部分的四分之三。

與此同時，其他在國際上發揮重要作用的傳統儲備貨幣，包括歐元、日元和英鎊，並沒有因美元占比下降而獲益。

報告指出，有三項因素導致美元地位受到侵蝕，首先，非傳統貨幣市場的流動性不斷增加。再者，新金融科技的興起使小型經濟體的貨幣交易成本更低。此外，在 10 年期美國公債殖利率下降的情況下，各國央行轉向值利率更高的債券。

IMF 的一名高級官員 Gita Gopinath 在 3 月份也警告表示，西方在俄羅斯入侵烏克蘭後實施的制裁可能會削弱美元的主導地位。俄烏戰爭也可能促使加密貨幣和穩定幣的採用，儘管監管方面仍然存在差距。

在非傳統貨幣取代美元的情況下，IMF 表示：「這一切都表明，如果美元主導地位終結，那麼打敗美元的可能不會是美元的主要競爭對手，而是一群廣泛的替代貨幣。」