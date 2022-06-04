克里夫蘭Fed總裁：通膨尚未見頂 必須連番升息 9月不可能暫停

克利夫蘭聯邦準備銀行總裁梅斯特 (Loretta Mester) 周五 (3 日) 表示，她沒看到通膨見頂的充足證據，因此贊成聯準會 (Fed) 未來一系列積極升息。

梅斯特說：「我認為 Fed 已表明，我們正處於重新校正政策的過程，要讓通膨返回 2% 目標，這是當務之急。」

她補充說，「我不願宣布戰勝通膨，必須等我看到真正令人信服的證據顯示我們的行動開始生效，即降低需求與積極供應更加平衡。」

美國勞工統計局同日報告，5 月非農就業人數增加 39 萬人，且更重要的是，平均時薪僅較前月上升 0.3%，略低於道瓊估計。

雖然近期其他數據顯示，通膨率至少有所下降，但梅斯特稱她必須看到該趨勢延續數月才能安心。

她說：「現在就說這會改變我們的前景，或我對政策的前景，這還太早了。現下經濟首要問題仍是這非常高的通膨，遠高於可接受的水準，這是我們接下來的焦點。」

制定利率的聯邦公開市場委員會 (FOMC) 近日聲明表示，6 月和 7 月的會議可能會升息 50 個基點 (2 碼)。屆時官員可能會評估政策收緊過程和其他因素對通膨形勢的影響，但梅斯特表示，雖然升息幅度可能降低，但不太可能出現任何形式的升息暫停。

「我將參加 9 月的會議，如果沒看到令人相信通膨正在降溫的證據，那次會議我也會輕易做出升息 50 個基點的決定。」

「我們沒理由今天必須做出決定，但我的出發點將會是，我們是否還要再升息 50 個基點，我有沒有看到能令人相信通膨下降趨勢的跡象，如果是，我們就能縮減為 25 個基點，但我不贊成 9 月暫停升息。」梅斯特是 2022 年 FOMC 投票委員。

梅斯特的評論與 Fed 副主席布蘭納德 (Lael Brainard) 周四的聲明雷同，後者表示，「9 月很難看到暫停升息的理由，通膨率接近 40 年高點，抑制通膨是 Fed 首要之務。」