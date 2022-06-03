美國5月ISM非製造業指數降至55.9低於預期 商業活動放緩

美國5月ISM非製造業指數降至55.9低於預期 商業活動放緩(圖片：AFP)
美國5月ISM非製造業指數降至55.9低於預期 商業活動放緩(圖片：AFP)

美國周五（3 日）公布的 5 月 ISM 非製造業指數降至 55.9，低於預期的 56.4，也不及 4 月的 57.1。儘管該指數仍穩居在 50 的榮枯線之上，但卻是 2021 年 2 月以來最疲弱表現，意味著商業活動放緩。

5 月美國 ISM 非製造業指數細項：
  • 商業活動生產指數報 54.5，前值 59.1
  • 新訂單指數報 57.5，前值 54.6
  • 僱傭指數報 50.2，前值 49.5
  • 供應商交貨指數報 61.3，前值 65.1
  • 存貨指數報 51.0，前值 52.3
  • 原物料價格指數報 82.1，前值 84.6
  • 未完成訂單指數報 52.0，前值 59.4
  • 新出口訂單指數報 60.9，前值 58.1
  • 原物料進口指數報 52.8，前值 52.9
  • 庫存景氣指數報 44.5，前值 46.7
(圖：ISM)
(圖：ISM)

觀察數據細項，商業活動生產指數下滑 4.6 點至 54.5，創兩年新低，不過另一項衡量需求的指標──新訂單指數升至 57.6。另外未完成訂單指數下降 7.4 點至 52，表明供需逐漸平衡。

面對物價飆升，消費者迄今仍在繼續支出，但包括汽油價格在內的高通膨、加上借貸成本上升，可能會抑制未來幾個月的可自由支配支出。

報告顯示，原物料價格指數降至 82.1 但仍處在高點，而僱傭指數小幅升破 50 點至 50.2，，兩項數據透露出物價壓力依然普遍存在、勞動力市場依舊吃緊，不過有跡象顯示兩者開始緩解。

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