美國5月ISM非製造業指數降至55.9低於預期 商業活動放緩

美國周五（3 日）公布的 5 月 ISM 非製造業指數降至 55.9，低於預期的 56.4，也不及 4 月的 57.1。儘管該指數仍穩居在 50 的榮枯線之上，但卻是 2021 年 2 月以來最疲弱表現，意味著商業活動放緩。

5 月美國 ISM 非製造業指數細項：

商業活動生產指數報 54.5，前值 59.1

新訂單指數報 57.5，前值 54.6

僱傭指數報 50.2，前值 49.5

供應商交貨指數報 61.3，前值 65.1

存貨指數報 51.0，前值 52.3

原物料價格指數報 82.1，前值 84.6

未完成訂單指數報 52.0，前值 59.4

新出口訂單指數報 60.9，前值 58.1

原物料進口指數報 52.8，前值 52.9

庫存景氣指數報 44.5，前值 46.7

(圖：ISM)

觀察數據細項，商業活動生產指數下滑 4.6 點至 54.5，創兩年新低，不過另一項衡量需求的指標──新訂單指數升至 57.6。另外未完成訂單指數下降 7.4 點至 52，表明供需逐漸平衡。

面對物價飆升，消費者迄今仍在繼續支出，但包括汽油價格在內的高通膨、加上借貸成本上升，可能會抑制未來幾個月的可自由支配支出。

報告顯示，原物料價格指數降至 82.1 但仍處在高點，而僱傭指數小幅升破 50 點至 50.2，，兩項數據透露出物價壓力依然普遍存在、勞動力市場依舊吃緊，不過有跡象顯示兩者開始緩解。