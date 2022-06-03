美副貿易代表：對中進口關稅審查會考慮所有選項

美國副貿易代表畢昂奇 (Sarah Bianchi) 周四 (2 日) 表示，拜登政府正在檢討美國對中國實施的進口關稅，所有選項都在考慮範圍內，包含實施關稅減免和啟動新的貿易調查。

畢昂奇接受路透採訪時表示，貿易代表處 (USTR) 希望能應對中國帶來的長期挑戰，建立真正有意義的關稅架構。

她說：「我們正在審視一切，重點在於確保能重新調整與中國的關係，並著重在部分讓人擔憂的問題，像是非市場行為和經濟壓迫。」

美國總統拜登 (Joe Biden) 此前表示，考慮取消前朝對中國進口商品課徵的部分關稅，拜登政府正在尋求任何使通膨降溫的方法，但內部仍有歧見。

美國財長葉倫 (Janet Yellen) 已表態支持取消部分對中關稅，認為這些關稅不具有戰略意義，反而傷害消費者和企業，貿易代表戴琪 (Katherine Tai) 則持不同看法，認為應將關稅視為敦促中國履行貿易承諾和結束經濟濫用行為的戰略工具。

談到政府的決定是否會同時包含對中國的消費性商品實施關稅減免，以及針對中國工業補貼和其他貿易措施發起新的調查，畢昂奇說：「所有的選項都擺在檯面上。」

她並表示，美國貿易代表署 (USTR) 已藉由恢復對 352 項中國進口商品的關稅豁免，最高可免除 25% 的關稅，來幫助減輕中國的負擔。

USTR 目前正在對 301 關稅條款進行四年一度的審查，過程中將分批蒐集業界人士的意見，截止日期分別為 7 月 5 日和 8 月 22 日。