是否取消對華加徵關稅 美國貿易代表：對華關稅必須具戰略性

美國貿易代表戴琪表示，在決定是否取消對華加徵關稅時，必須「有戰略性」，總統拜登一天前曾提及，隨著消費者價格飆升，他將評估川普時代對中國加徵的關稅。

彭博報導，戴琪周二（23 日）說：「美國在關稅和各種對華關係上，必須有戰略性，我們必須密切專注於如何有效調整美中經貿關係。」她並未提及華府是否會取消對華關稅，也未給出決策時間表。

戴琪說：「就如何解決我們的短期經濟需求而言，所有選項都未排除，而我們在重新調整這項經貿關係時，必須關注國內中長期需求。」

拜登周一表示，正考慮取消部分對華關稅，並將在結束亞洲之行後與財政部長葉倫商討此事。受此激勵，離岸人民幣一度漲 0.7%，觸及 5 月 5 日以來最高水準。

戴琪本月稍早曾表示，雖然美國減免對華關稅是因應 40 年來最嚴峻通膨的選項之一，但美國應在更廣泛經濟政策背景下研究關稅。她駁斥彼得森國際經濟研究所（PIIE）3 月提出的研究報告，該研究所估計，取消一系列關稅，包括美國對中國商品加徵的關稅，可讓通膨率降低 1.3 個百分點。

美國 4 月消費者物價指數（CPI）年增 8.3%，升幅略小於 3 月的 8.5%，為八個月來首度縮小，但仍未減緩投資人的憂慮。

高盛執行長 David Solomon 上周警告，美國未來 12 至 24 個月經濟衰退的機率達到 30%。Solomon 說，美國經濟並非一定會陷入衰退，但可肯定的是，如今投資人必須比一年前更謹慎。