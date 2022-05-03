戴琪：降中國關稅是抑制通膨選項之一

美國貿易代表戴琪 (Katherine Tai) 周一 (2 日) 表示，調降對中關稅是拜登政府考慮用以壓低通膨的選項之一，但並非首選，若要執行需要進一步研究並以保持中期目標為原則。

戴琪在洛杉磯梅肯研究院全球大會（Milken Institute Global Conference）受訪時表示，必須把眼光放大到對貨幣、財政和稅負政策，在全盤考量下檢視調降對中關稅的利弊得失。

她強調，美國必須確保動用的工具不只能有效解決短期的通膨挑戰，也不會影響改變與中國關係的中期目標。戴琪並指出，一些在中國製造、美國銷售的企業，已經開始把生產和營運基地轉移到其他國家。

針對關稅，戴琪說：「所有選項擺在檯面上，問題是，你怎麼使用這些工具？」

在美國通膨率竄升到 40 年高點之際，戴琪這番說法和美國財長葉倫上個月的談話遙相呼應，葉倫當時暗示，美國不排除取消川普時代對中國進口商品廣泛加徵的關稅，以減輕美國人民的負擔。美國白宮副國安顧問辛格 (Daleep Singh) 上個月也拋出，美國可考慮調降非戰略性中國製商品的關稅，如服飾和腳踏車。

美國貿易代表署 (USTR) 最快可能從本周末開始，強制審查第一批價值逾 3000 億美元的中國進口商品清單，以免到期。

美國智庫彼得森國際經濟研究所 (PIIE) 最近在一項研究中預估，調降包括中國製產品在內的大批關稅，可以讓通膨率下降 1.3 個百分點。

但戴琪不認同該研究，「我必須提出挑戰，我認為這比較偏向虛構或是有趣的研究。」

知情人士透露，拜登政府的對中關稅政策尚無任何重大調整，貿易代表署還在檢視是否取消對特定產品的關稅。