美將全面審查中國關稅 戴琪：廣徵業界意見

美國貿易代表戴琪 (Katherine Tai) 週四 (5 日) 赴加拿大訪問時表示，美方正全面審查中國關稅，展開全面諮詢程序，目前正徵詢企業意見。

美國貿易代表署 (USTR) 週三發布《聯邦公報》通知，將針對「301 條款」對川普政府時期對中國商品課徵的關稅進行審查。美方將在 5 月 7 日至 7 月 5 日期間蒐集涉及 340 億美元中國進口商品的業界意見，並在 6 月 24 日至 8 月 22 日期間針對中國進口的 160 億美元產品廣徵業界意見。

美方正就川普政府時期對中國商品課徵的關稅進行審查 (圖片：AFP)

戴琪週四造訪加拿大國際貿易部長伍鳳儀 (Mary Ng) 時表示，對中國的關稅決定不會憑空而出，美方聚焦這個 (審查) 過程，以及聆聽整體經濟中所有利益相關者意見。

關稅是否是美方要求中國履行第一階段協議承諾的重要槓桿？戴琪回應，她關注更長遠的問題，重要的是要專注於一項持久、有效的戰略，以提高美國的競爭能力。

戴琪 3 月底出席聯邦眾議院歲計委員會的聽證會上表示，美中第一階段貿易協議有局限性，並未迫使中國改變不公平的貿易行為，美方應調整對中國的貿易政策。

美國財政部長葉倫上月 22 日受訪時談及，調降中國大陸商品關稅的做法，值得考慮，因為通膨率已經飆到 40 年來最高，此舉有助於降低通膨。不過，戴琪不認為調降關稅是應對高通膨的首選工具。

戴琪 5 月 2 日於梅肯研究院全球大會（Milken Institute Global Conference）提到，美國政府考慮動用所有工具應對通膨，但她希望以戰略角度來考慮降低關稅的議題。

她提到，必須把眼光放大到貨幣、財政和稅負政策，在全盤考量下檢視調降對中關稅的利弊得失。