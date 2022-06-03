美國5月新車銷售明顯下滑 經濟衰退疑慮升高

在高售價、低庫存的影響下，美國 5 月新車銷售明顯下滑，一些分析師擔心，這可能是更廣泛經濟陷入衰退的前兆。

根據 Wards Intelligence 統計，美國 5 月新車銷售經季節調整且折合年率 (SAAR) 為 1280 萬輛，與 4 月相比減少 11%，且創去年 12 月以來最低水準。

目前美國汽車售價逼近歷史高點，半導體持續短缺則造成庫存吃緊，都打壓新車買氣。

分析師表示，由於 5 月銷售天數比 4 月少了三天，因此 5 月的每日銷售量基本上與 4 月是持平的，但這對汽車商來說也不是太令人欣慰的好消息，因為 5 月通常是銷售增加的時候。

雖然汽車業普遍認為，隨著半導體供應鏈情況好轉，產業將迎向復甦，但分析師警告，考量到大環境面臨的逆風似乎正在增強，新車銷售數據可能代表更艱困的時期將到來。

RBC 資本市場分析師 Joseph Spak 說：「市場似乎愈來愈擔心經濟、通膨、升息和經濟衰退。」

儘管目前需求沒有被破壞的跡象，然而一旦經濟衰退，新車每月銷售量可能徘徊在略高於 1200 萬輛的水準。他把全年新車銷售預估值從 1520 萬下修為 1470 萬輛。

大和證券分析師 Jairam Nathan 也把全年新車銷售預測值，從原估的 1600 萬調降至 1500 萬輛，並預告可能還會調降。

Nathan 表示，5 月疲軟的銷售數字，意味著部分物價上漲和汽油價格飆漲對消費者的打擊。

Evercore ISI 分析師則說，雖然 5 月業績令人失望，但針對消費者需求的調查顯示，目前還沒有出現廣泛的消費者縮減開支。