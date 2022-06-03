5歲以下新冠疫苗來了！白宮：最快6月21日開始接種

美政府高階衛生官員周四 (2 日) 表示，5 歲以下兒童預計最早可於 6 月 21 日開始接種新冠病毒疫苗。

美國白宮 COVID-19 負責應對協調的官員 Ashish Jha 表示，美政府最初將向各州、藥房和社區衛生中心提供 1000 萬劑輝瑞 BNT 和莫德納納疫苗。各州可自周五起下單，但要等美國食品和藥物管理局 (FDA) 批准注射後才會發貨。

在 FDA 獨立專家委員會 6 月 15 日審查數據後不久，FDA 預計將針對輝瑞和莫德納的學齡前幼兒新冠病毒疫苗做出決定。

Jha 表示，美國疾病管制和預防中心 (CDC) 將在 FDA 決定後，迅速發布其建議，讓疫苗接種行動可在聯邦假日《六月節》(Juneteenth，6 月 19 日) 之後啟動。

Jha 表示，疫苗接種計畫需要一些時間逐步加快，但所有家長應該都能在推行後頭幾周就預約到疫苗。「我們將盡快運送劑量，確保供應滿足需求，我們將竭盡所能讓供應者和家長等都能讓他們的孩子接種疫苗。」

美國幼童父母一直在等待 FDA 批准 5 歲以下兒童適用的新冠疫苗，這是美國唯一尚無資格接種新冠疫苗的人群。根據 CDC 數據，儘管兒童罹患新冠肺炎的嚴重程度通常低於成人，但在去年冬季 Omicron 病毒潮中，5 歲以下兒童的住院率是之前 Delta 病毒潮高峰的 5 倍。

輝瑞 (PFE-US) 表示，在預防 Omicron 變種株引起的疾病中，其針對 6 個月至 4 歲兒童的三劑式疫苗有效性達 80%。該疫苗注射量為 3mg，為成人劑量的 1/10。

莫德納表示，其兩劑式疫苗對 2 歲以下兒童預防 Omicron 病毒有效率為 51%，對 2 至 5 歲的兒童的有效率為 37%。然而，莫德納 (MRNA-US) 醫療長 Paul Burton 博士表示，在兒童身上觀察到的抗體水準 el ，可對抗重症。莫德納疫苗的注射劑量為 25mg，而目前核准用於成人的劑量為 100mg。

如果 FDA 能在 6 月批准接種該疫苗，家長就還有幾個月的時間，能讓孩子在秋季前接種完成。公共衛生官員預料，隨著天氣變冷，大眾留在室內的時間會增加，屆時將出現新一波新冠病毒感染浪潮。

美國近幾周 Omicorn 變種株疫情再起，確診和住院人數再次增加。根據 CDC 數據，截至周二，美國目前每日平均確診人數超過 10.3 萬人，每日新冠入院平均人數超過 3700 人。