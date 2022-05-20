高盛：經濟衰退不必然發生 但應做好準備

高盛周四 (19 日) 發布報告指出，美國經濟不必然走向衰退，但要先做好因應之道。

高盛首席美國股票策略師 David Kostin 在給客戶的報告中說，經濟衰退並非不可避免，「我們的經濟學家估計，美國經濟在未來兩年內進入衰退的可能性爲 35%，而且從殖利率曲線來看，美國經濟出現收縮的可能性也類似。」

他表示，美國股市的輪動表明，投資者正在消化經濟衰退的可能性。

Kostin 補充說，股息期貨市場暗示，2023 年標普 500 指數的股息將下降近 5%。值得注意的是，過去 60 年，標普 500 指數的股息除非是遇上經濟衰退，否則從未下降。

高盛提醒，一旦出現衰退，股市可能會發生以下變化：

在指數跌幅上，二戰以來的 12 次衰退中，標普 500 指數從峰值到谷底的下跌幅度中值爲 24%。如果由 1 月峰值 4800 點計算，那麼將達到 3650 點，較目前低約 11%。如果跌幅達 30%，標普 500 指數將跌至 3360 點，比目前低約 18%。

過去經濟衰退時股市變化 (圖表取自 Zero Hedge)

由每股收益來看，自 1948 年以來，標普 500 指數的收益在衰退前後從峰值到谷底的降幅，中值爲 13%。

在估值部分，從衰退前的峰值到最終的低谷，標普 500 指數的預期本益比降幅中值為 21%。

以產業來看，1981 年以來的 5 次衰退中，能源、必需消費品、醫療保健和公用事業的平均表現，都優於大盤指數。