財經名嘴：待下回美股大跌 就是勇敢買進住宅建商股的時候

鉅亨網編譯許家華 2022年6月3號12點17分

《CNBC》知名財經節目主持人 Jim Cramer 周四 (2 日) 表示，住宅建商股下回大跌時，投資者應該買進。

Cramer 說：「我認為這些股票會再次下跌，可能是在 Fed 發出聲明，稱他們還是看到通膨跡象的時候發生，我認為投資者這時該奮力撲過去。下一回升息可能就是最早的時間點。」

5 月因需求下降、成本上升，住宅建商股情緒下跌至 2 年低點。抵押貸款利率在過去幾周放緩後，本周大幅回升，房價也繼續上漲。

但 Cramer 表示，市場看漲跡象表明，儘管聯準會 (Fed) 準備緊縮，住宅建商股仍可能逆勢而上，成為能吸引投資者納入投資組合的資產。

他指出，新冠疫情大流行已經改變建築產業的格局，由於居家辦公 (WFH) 潮流，市中心的辦公室閒置，而潛在買家手中銀彈充盈，以及新冠嬰兒潮出現，意味著住宅建商股業務增加。

此外，租金竄升讓一些人寧可投資購屋，而非租屋，同時房源有限讓房地產無法貶值，導致潛在買家間相互競價。

Cramer 認為後續會有更多股遭降級，甚至估值遭下調，「一旦發生的時候，我就會冒險一搏，屆時我會說，現在是買進住宅建商股的時候了。」