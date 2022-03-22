〈財報〉北美球鞋需求旺 Nike獲利營收意外亮眼 盤後勁揚逾5%

運動用品大廠 Nike(NKE-US) 周一 (21 日) 盤後公布的營收和獲利優於預期，反映北美地區在去年年底購物季銷售強勁，大中華地區營收降幅則小於市場所料，盤後股價應聲大漲逾 5%。

Nike 在截至 2 月 28 日止的 2022 會計年度第 3 季，營收年增 5% 至 108.7 億美元，優於 Refinitiv 訪調分析師預估的 105.9 億美元。淨利年減 3.4% 至 14 億美元，但經調整每股盈餘為 87 美分，也遠勝市場預估 71 美分。

Nike 保持 2022 全年度營收交出中偏高個位數成長的財測，市場預估的成長幅度為 5.3%。

在高通膨、油價高昂、供應鏈問題、俄國侵略烏克蘭之際，Nike 財報被視為零售商面對近期各種挑戰的風向球。投資人也關心 Nike 去年在中國遭抵制之後業績的復原情形。

Nike 在所有區域的表現都跑贏市場預期。最大的北美市場的第 3 季營收增加 9%，第三大的大中華市場營收降幅也沒有市場預料的劇烈，年減幅為 5%。

各區域業績表現，取自 Nike 財報

截稿前，Nike 盤後上漲 5.3%。稍早收盤下滑 0.83% 至每股 130.19 美元。該股今年來截至周一共下挫近 22%。

執行長 John Donahoe 表示，優於預期的財報證明 Nike 在變幻莫測市場的經營能力，市場需求仍遠超過手邊可供應的庫存供給。

財務長 Matthew Friend 說，越南所有工廠都恢復正常運作，現在手邊有更多商品可銷售，預期 Nike 的營收成長會比去年年底購物季更強勁。

不過 Friend 提到，運輸時間仍長，尤其是北美地區，Nike 為了讓今年秋天有足夠商品上架，已經把購買時間表提前。

Nike 表示，截至第 3 季季末，資產負債表的庫存共計 77 億美元，比去年同期增加 15%，但一部分能靠暢旺的消費者需求抵銷。

Nike 第 3 季毛利率從一年前的 45.6% 略升至 46.6%。

高層談元宇宙發展、與 Foot Locker 關係

Nike 備受關注的數位銷售在第 3 季成長 19%，北美地區以 33% 成長率領先。執行長 Donahoe 表示，公司將持續在「元宇宙」領域耕耘，包括與 Roblox(RBLX-US) 保持合作和規劃已收購虛擬球鞋商 RTFKT 相關業務。

Nike 另表示，將提高對商店的投資，與 Foot Locker(FL-US) 仍是重要合作夥伴，激勵這家鞋品零售商股價一度大漲 5.3%。Foot Locker 三周前預測全年營收將下滑，擔憂可能無法再替最大供應商 Nike 販售更多產品。