運動品牌面臨中國封控逆風 Nike、愛迪達、UA遭華爾街拋售

供應鏈瓶頸和中國防疫的封控政策，正讓各大運動品牌頭痛不已，Under Armour(以下簡稱 UA) 警告今年亞洲區營運面臨挑戰，愛迪達 (Adidas) 預告大中華地區今年營收將大幅下滑，兩家公司股價周五 (6 日) 均下殺，Nike 股價兩日來更下跌約 10%。

UA(UAA-US) 周五盤前公布第 1 季意外虧損，導致股價開盤狂瀉，終場暴跌近 23.79%，收每股 10.89 美元。UA 第 1 季虧損 6000 萬美元，主要受供應鏈延誤和中國近期封城影響，不含一次性項目虧損 1 美分，上季總營收略增至 13 億美元，但亞太地區營收衰滑 14%。

UA 如今預測全年調整後獲利介於每股 63 至 68 美分，遠不如分析師預估的 83 美分。

愛迪達也在周五發布財報後下跌 3.64% 至每股 181.36 歐元。其第 1 季淨利年減 38% 至 3.1 億歐元，由於中國封城影響消費者需求，大中華區營收衰減 35%。

愛迪達對全年營收成長的預估不變，但表示可能落在原先預測區間的低點，而且大中華地區營收恐怕將大幅下降。

中國不僅是許多主要運動品牌的主要市場，也是他們在亞太區供應鏈網路的關鍵。受 UA 和愛迪達拖累，Nike(NKE-US) 周五跌 3.5% 至每股 114.49 美元，Lululemon(LULU-US) 挫 7.7%，報每股 317.05 美元。

Nike 在中國的挑戰

對 Nike 投資人來說，過去兩天相當難熬，該股周四收盤挫跌近 6%，是兩年來少見的跌幅，加上周五跌幅，兩日累計下跌約 10%。

Baird 分析師 Jonathan Komp 日前警告，中國這波疫情帶來的挑戰可與 2020 年初相比擬，因為包括重要的東部經濟區在內，多個地方的零售門市關閉，而在其他仍可營業的門市，來客量也大幅減少。此外，斷鏈問題讓 Nike 難以履行網路訂單和把商品交付到批發商手中。

其他分析師和 Baird 一樣抱持審慎態度，例如摩根大通的 Matthew Boss 預期，針對 Nike 承諾本季營運優於上季的部分，他預料提振營收的效益從先前所估的 6% 下修為 1%。

Nike 預定 6 月 30 日公布會計年度第 4 季財報，FactSet 分析師預估的每股盈餘已較三個月前下修至少 11%。