〈財報〉Under Armour上季意外虧損 財測低迷 盤前股價暴跌

在全球供應鏈挑戰和中國新一輪新冠疫情封鎖導致需求下降的影響下，Under Armour (UA-US) 預計未來一年將是艱難的一年。

這家運動鞋和服裝製造商周五 (6 日) 發布了令人失望的 2023 財年展望。該公司截至 3 月 31 日當季意外虧損，銷售額也低於華爾街預期。

這項消息讓投資人紛紛拋售，股價在周五盤前交易中暴跌超過 17%。

競爭對手愛迪達周五也表示，受到中國新冠疫情封鎖的「嚴重影響」，其 2022 年的成長率將處於財測範圍的低點。愛迪達現在預計其今年大中華地區的銷售額將大幅下降。

根據 Refinitiv 對分析師的調查，與華爾街預期的情況相比，Under Armour 上季表現如下：

●每股調整後虧損 1 美分，不如預期的獲利 6 美分

●營收 13 億美元，低於預期的 13.2 億美元

Under Armour 當季淨虧損 5960 萬美元，合每股 13 美分，而去年同期為淨利 7780 萬美元，合每股 17 美分。

不包括一次性項目，每股虧損 1 美分。分析師的共識是獲利 6 美分。

銷售額從一年前的 12.6 億美元增加到 13 億美元。但未達到 13.2 億美元的預期。

在 2023 財年，Under Armour 預計調整後每股獲利在 63 美分至 68 美分之間，低於分析師預期的 86 美分。

預計銷售額較上年增加 5% 至 7%。分析師預計增長 5.4%。

Under Armour 的財年從 4 月 1 日到次年的 3 月 31 日。

CEO 弗里斯克 (Patrik Frisk) 表示，隨著全球供應鏈挑戰和中國新出現的疫情影響正常化，該品牌應該恢復提供「永續、可獲利的回報」。