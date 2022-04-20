Lululemon營運展望亮眼 未來5年拚營收翻倍 著眼男裝市場

隨疫情推動健身服飾需求，瑜珈服飾大廠 Lululemon 周三（20 日）公布亮眼的長期營運展望，其中銷售目標是未來 5 年內將 2021 年營收成長翻倍，到 2026 年營收上看 125 億美元，未來將著眼男裝市場推出系列商品，以及新會員服務。

Lululemon 報告中也提到未來幾年成長的三個動力關鍵：產品創新、客戶體驗與市場擴張，該公司也看好男性服飾業務成長，盼未來 5 年內實現男裝收入成長一倍、線上銷售成長一倍、國際營收成長一倍。到目前為止，Lululemon 只有發布系列女鞋，預計明年推出男鞋。

此外，Lululemon 也透露，在未來幾個月將正式推出新的會員服務，並將在義大利與西班牙開設實體店面，正式進軍歐洲。

Lululemon 執行長 Calvin McDonald 在聲明中表示，目前公司仍處在早期成長階段，樂見營運成長策略能提升至新的水準。

Lululemon 預估未來 5 年每股獲利成長將超過營成長，其門市坪數每年將以較低的兩位數增長。到 2026 年，女性業務和北美部門的收入預估將出現較低的兩位數年複合成長率。

該公司也提到近期一些措施，包括推出首次鞋類商品和舊換新計畫，該公司表示，這些策略應該有助於實現這些新的財務目標。Lululemon 財務長 Meghan Frank 稱這些目標「大膽但實際」。

Lululemon 援引市調公司 NPD 集團數據稱，2019 年至 2021 年，在成人服裝行業，其市場占比冷先他牌，包括競爭對手 Nike(NKE-US)、愛迪達（Adidas）和 Under Armour(UAA-US) 等運動服飾巨頭，以及男性品牌 Vuori 和女性品牌 sweat Betty 等後起之秀。

消息傳開後，Lululemon(LULU-US) 美股開盤前股價上漲 2.18%，每股暫報 413.50 美元。Lululemon 股價在去年 12 個月內上漲約 25%，昨收漲 4.41%，至每股 404.66。

在新冠疫情期間，消費者在家防疫期間偏好舒適穿著，且由於在家健身風潮興盛推升運動服飾需求，多數相關產品零售商因此獲利。

Lululemon 在 2021 年營收年增逾 40% 至 62.5 億美元，主因是受惠強大的直面消費者業務（DTC），以及瑜伽褲、緊身褲和運動內衣的海外銷售加持。相比之下，2019 年的收入僅有 39.8 億美元。