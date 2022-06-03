〈紐約匯市〉資金流向風險貨幣 美元指數重挫 紐澳幣強彈

股市反彈之際，美元指數周四 (2 日) 重挫，風險情緒走強促使資金流向利率較高的貨幣，澳幣、紐元雙雙漲逾 1%。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 下跌 0.71%，報 101.77，中止連續兩日的漲勢。

全球股市周四走高，一掃近期陰霾，因市場押注，沙烏地阿拉伯調高增產規模將壓低油價，有助於平衡對通膨飆漲與貨幣政策緊縮的擔憂情緒。

Monex USA 交易副總裁 John Doyle 表示：「今天有幾項因素對美元不利，但主要是風險情緒。」他說，沙烏地阿拉伯的增產消息加上中國放寬部份限制措施，正在幫助提振風險情緒，並對避險的美元不利。

石油輸出國家組織與其他產油國 (OPEC+) 周四同意提高增產規模，以彌補俄羅斯減少的產量，但油價並沒有因此出現太大波動。

另一方面，歷經 2 個多月的封控後，上海本周三開始逐步恢復生活秩序，商店重新營業，人們回流辦公室、公園和市場。

關於經濟數據，美國公布最新 ADP 報告顯示，5 月民間就業人數增幅遠低於市場預期，既使職位空缺數仍處在高位，在利率上升和金融環境收緊的情況下，勞動力需求已開始放緩。美元並沒有因為疲軟的就業報告而獲得支撐。

隨著風險情緒升溫，資金紛紛流向澳幣、紐元等商品貨幣，澳幣兌美元升 1.27% 至 0.7264 美元，紐元兌美元升 1.10% 至 0.6554 美元。

西太平洋銀行 (Westpac) 經濟學家表示，澳幣有望在央行升息的基礎上獲得支撐，若澳洲央行下周如預期升息 40 個基點，使利率達到 0.75%，並對增長前景保持樂觀，澳幣應能維持在 0.71 至 0.72 美元區間。

歐元兌美元扭轉前兩日跌勢，漲 0.9% 至 1.0747 美元。市場認為，歐元區通膨一再創新高，加劇了歐洲央行 (ECB) 的升息壓力。

英鎊兌美元漲 0.73% 至 1.2575 美元，倫敦證交所周四 (2 日) 與周五 (3 日) 因假期連續兩天休市。

加幣延續 5 月中旬以來的漲勢，兌美元匯率升約 0.7%，報 1.2568 加幣兌 1 美元。加拿大央行日前宣布升息 2 碼，並暗示可能加快升息腳步。

瑞士法郎兌美元升 0.6% 至 0.9576 瑞郎，瑞士公布 5 月物價升至近 14 年來最高水平，成為全球最新一個受到高昂燃料和物價成本打擊的國家。

加密貨幣方面，比特幣上漲 1.89% 至 30,251.3 美元，以太幣漲 1.3% 至 1,822.9 美元，努力克服前幾周的拋售壓力。

截至台灣時間周五 (3 日) 約 6:00 價格：