通用旗下Cruise在舊金山獲收費服務許可有譜 只剩最後一關

通用汽車旗下自駕公司 Cruise 周四（2 日）有望成為舊金山第一家獲得無人自駕服務收費許可的公司，但前提還須先克服該市官員的反對。

舊金山配有駕駛的自駕車服務已經見怪不怪，而完全無人的自駕車也越來越常見，Cruise 想在該區正式推廣無人駕車的興新業務，最後一道門檻便是當地政府頒發的許可證。

身障人士與商業團體表示支持，市府機關人員也建議批准 Cruise 的許可，稱其提案合理保護乘客安全。

但出於安全考量，舊金山當地消防局、警察部門與交通官員希望州監管機構在許可 Cruise 的自駕車進入叫車服務前對其實施限制，建議成立州與地方官員的新工作小組並對其多數自駕車進一步審查。

加州公用事業委員會（California Public Utilities Commission）周四將審查 Cruise 的申請，不過該委員會表示：「大規模部屬無人自駕車，可能會增加無人自駕車導致的嚴重意外或傷亡可能」，言論中透露反對意見。

當地官員也列舉 Cruise 無人自駕車的不良紀錄，包括曾擋住消防車救災，以及被警察攔下調查時，在調查完成前就逕行開走。對此 Cruise 則表示汽車做出的都是出於保護乘客與道路駕駛的安全決定。

除此之外，Cruise 還有個長久以來難以解決的棘手問題，那就是自駕車不能準確預測真人的駕駛行為。

同時與 Cruise 一起在舊金山發展無人自駕車服務的競爭對手 Waymo 也說，儘管自駕車能夠應對鄰近的違規行為，但真人駕駛的疏忽造成的違規讓系統難以準確判斷，是造成不成比例車禍事故的一個因素。

Waymo 是 Google(GOOGL-US) 旗下的自駕車公司，在今年 3 月起於舊金山替員工提供無人駕駛服務。

通用汽車 (GM-US) 美股開盤前股價略漲 0.68%，每股暫報 38.53 美元。