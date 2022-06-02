日亞化穩坐LED封裝龍頭 億光、光寶科進前十大

研調集邦 (TrendForce) 發布最新 LED 產業報告表示，去年疫情趨緩、全球經濟活動復甦，全球 LED 產值表現高於市場預期達 176.5 億美元，年增 15.4%，其中日亞化持續穩坐龍頭，台廠億光 (2393-TW)、光寶科 (2301-TW) 也進入全球前十大 LED 封裝廠排名之中。

集邦指出，去年一般照明、植物照明、車用和顯示屏應用市場均呈現大幅度的成長；背光市場則受惠於 Mini LED 技術導入與領導廠商的帶動维持穩定。受惠於市場需求回升，多數 LED 廠商營收呈現明顯成長。

去年十大 LED 廠排名中，集邦說道，前三大 LED 廠商合計市占率達 29.5%，日亞化 (Nichia) 持續為 LED 龍頭，歐司朗 (OSRAM) 則位居第二，第三名則為三星 LED，其次依序為首爾半導體 (Seoul Semiconductor)、Lumileds、木林森 (MLS)、億光、光寶科、國星光電和鴻利智匯。

觀察今年市況，集邦指出，今年儘管歐美地區需求逐步恢復，但俄烏戰爭持續造成原物料上漲、通膨惡化，連帶造成消費市場需求疲弱，再加上中國疫情封控導致供應鏈出現問題，LED 市場供需也遭受一定程度衝擊。

展望下半年，集邦表示，由於中國政府即將推出相應的經濟刺激政策，值得關注，預估今年全球 LED 產值將繼續保持成長，但成長速度將不及去年。