Waymo擬在舊金山試營自駕乘車服務 力拚競爭對手Cruise

Alphabet 旗下自駕汽車公司 Waymo 周三（30 日）表示，將在舊金山的員工提供無人駕駛乘車服務，但目前僅對旗下員工開放，企圖趕上通用汽車旗下的競爭對手 Cruise。

與此同時，Waymo 同日也宣布將在鳳凰城市中心提供無人駕駛乘車服務，不過同樣也僅向員工開放乘車服務，並表示未來將會開放一般民眾測試。

該公司聲明表示，除 Waymo 不斷成長的貨運業務之外，在多個市場實現完全自主營運，是對 Waymo 運作與技術拓展性的關鍵驗證。

Waymo 聯合執行長 Tekedra Mawakana 表示，過去的半年內，在舊金山的試乘者中獲得許多回饋，更不用說公司在鳳凰城推出無人駕駛乘車服務的幾年裡，從乘客反應中已學到無數經驗。

另一方面，Waymo 的競爭對手，通用 (GM-US) 旗下的 Cruise 上月宣布將在舊金山向民眾提供無人駕駛乘車服務，並表示在獲得監管機構批准收費之前，該項服務完全免費。此舉引發軟銀願景基金額外投資 13.5 億美元資金。

目前 Waymo 與 Cruise 已在本月初獲加州發放許可證，允許在特定區域與司機在場的情況下，提供自動駕駛汽車提供載客與共乘服務，並可向乘客收取費用。

過去 4 到 6 年間，Waymo、Cruise 與亞馬遜 (AMZN-US) 旗下的 Zoox 等自駕車新創公司一直在舊金山灣區測試各自的技術，其中也包含在頗具挑戰性的地理環境中測試，車上也配有光學雷達與其他感應裝置，偵測道路環境與障礙。

目前無人駕駛技術公司已吸引數十億美元的投資，但在未能實現商業服務的早期目標後面臨擴大技術規模的挑戰。

截稿前，Alphabet(GOOGL-US) 股價略跌 0.48%，每股暫報 2,836.52。