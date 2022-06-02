獲利受外匯影響 微軟下調第四季財測

科技巨擘微軟周四（2）稱受到美元走強影響，下調第四季獲利與營收，微軟早盤股價受利空消息影響跌近 3%。

截稿前，微軟 (MSFT-US) 股價下跌 2.66%，每股暫報 265.18 美元。

美元匯率受聯準會（Fed）立場強硬與地緣政治緊張局勢加劇推動，過去一年以來攀升約 14%。美元走強打壓將外幣兌成美元的美國企業公司利潤，加劇企業對通膨飆升擔憂，促使一些企業更積極尋找避險方法。

微軟大部分營收來自雲端服務，將第四季營收從先前預測的 524 億至 532 億美元區間，下調至 519.4 億至 527 億美元之間；第四季經調整後每股獲利從先前 2.28 至 2.35 美元下調至 2.24 至 2.32 美元。Refinitiv 分析師的預估分別為 528.7 億美元與每股獲利 2.33 美元。

今年 4 月微軟公布公布第三季財報時曾預測，受惠雲端運算服務需求推動，下一會計年度的營收將實現兩位數成長。

不過受到美元走強影響營收的公司並非只有微軟一家，其他如 Salesforce(CRM-US)、可口可樂 (KO-US)、日用品公司寶僑(PG-US) 與菸草公司 Philip Morris International(PM-US)也曾發出警告。